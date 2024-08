La Torre Eiffel en venta: por falta de espacio, ofrece la réplica que construyó en su patio

La historia de la Torre Eiffel de la localidad de Alicia, en la provincia de Córdoba, no deja de provocar sorpresas. Entre las casualidades que unen al constructor de la réplica de 31.60 metros y el autor del monumento ícono de París, se suma ahora una drástica decisión que tomó Claudio Marchetti, el autor de esta obra increíble compuesta de 80 piezas. El cordobés decidió ponerla a la venta.

Así es, luego de que le tomara 26 meses construirla (inició el 20 de mayo de 2022), con sus propias manos, sin planos y como autodidacta, ahora Marchetti la vende porque, según sus propias palabras, no tiene la infraestructura para poder atender a la cantidad de turistas que se acercan a diario para poder visitarla, filmarla y tomar fotografías de su obra.

En diálogo con MDZ, Claudio lamenta tener que tomar esta decisión, en especial luego de que finalizara la réplica que pesa 10 toneladas hace escasos 30 días. Pero dice que lo habló con su esposa, y ambos coincidieron en que no esperaba tanta atención que captó mediáticamente esta construcción que se conoce como "la Torre Eiffel de Alicia".

"Recién ayer la puse a la venta. Y ya recibí unos 25 llamados de gente privada, algunos de destinos turísticos, interesados en esta obra y consultando a cuánto la vendo", cuenta Marchetti.

¿Cuál es el precio al cual se vende? "Bueno. Es a tratar entre el interesado y yo, que soy el vendedor. Se negocia", reconoce el cordobés autodidacta que construyó en 26 meses y a la misma edad que el ingeniero civil Gustave Eiffel edificó la icónica torre de París, en Francia.

Mirá el video de la torre Eiffel de Alicia y el relato de su constructor, Claudio Marchetti:

"La noticia de que una persona había construido una réplica de la torre causó mucho asombro, a nivel mundial inclusive. Tiempo atrás, desde la Embajada Francesa en Argentina vinieron a visitar la obra cuando todavía no la había terminado. No la pude ni inaugurar, la terminé hace 30 días", admite el cordobés.

¿Por qué desprenderse de su obra luego de que arriesgó su vida en su construcción? "Linda pregunta", señala con un suspiro. "Yo no sabía que esto se iba a viralizar. Vienen turistas a diario. Y yo no tengo ni sanitarios ni infraestructura para darles agua caliente para el mate, o asientos para que esperen para subir (la torre tiene capacidad para 16 personas)... La gente no se conforma con verla. Quiere quedarse, pasar un momento allí. Y yo la construí en el patio de mi casa. Esta torre puede explotarse en un complejo turístico, hace merchandising, hasta construir un museo alusivo. Yo ya estoy haciendo algunos eventos como cumpleaños hasta artistas pasaron por acá y filmaron su videoclip. Pero yo no tengo el espacio físico en un patio de mi vivienda para hacer todo esto", argumenta Marchetti.

Claudio Marchetti tardó 26 meses en construir la réplica de la afamada torre Eiffel en el patio de su casa. Foto: El Doce.

Única en todo sentido

"Creo que esta es la única réplica en el mundo construida por una sola persona. Creo que es la primera en el mundo que se hace dentro de un patio de una vivienda. Por eso la torre Eiffel de Alicia ha tenido un impacto más allá de lo que esperábamos. Para mí fue un trabajo mágico en mi vida que lo hice solo", enfatiza.

Según relata, todo a su alrededor es mágico: "Yo demoré 26 meses en hacerla y para la torre original también demoraron 26 meses. Empecé a construirla cuando tenía 57 años y Eiffel también la hizo a esa edad. Las coincidencias son asombrosas", señala.

La construcción se encuentra a solo 3 metros de su vivienda y cada una de sus 86 piezas las fue armando en un galpón donde él trabaja en su casa. "La torre está a 8 metros de mi piscina. ¿Qué voy a hacer en el verano con toda esa gente que viene ahora y que no puedo atender?", se pregunta Claudio. La réplica de la torre Eiffel de Alicia mide 31.6 metros y pesa 10 toneladas. Foto: Claudio Marchetti.

Es por eso que la pone a la venta, y el mejor postor podrá llevársela. "Son 86 piezas que hice y están todas enumeradas. Me lleva dos días desarmarla, se traslada a donde sea y conlleva otros cinco días armarla. Lo haría yo junto a otras tres personas y una grúa. Es una oportunidad para explotarla turísticamente si se coloca en un terreno más amplio o en un complejo turístico. Alicia no lo tiene. Es un pueblo de tan solo 3.000 habitantes que no está preparado para recibir al turismo", asegura el constructor autodidacta.

"Todavía me estoy reponiendo de los golpes que tuve haciéndola, las caídas. Tampoco pude inaugurarla. Hoy tengo 58 años y tomar esta decisión me duele en el alma, pero ya no la podemos tener más en casa", lamenta Claudio Marchetti.