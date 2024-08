El impactante evento para mujeres empoderadas en CABA que no te podes perder

La conferencia “Empoderadas de Amor” encabezada por la destacada Dra. Jael Ojuel, se realizará el próximo sábado 17 de agosto en el Teatro Gran Rivadavia, ubicado en Av. Rivadavia 8636, CABA, con el objetivo principal de fortalecer la figura y liderazgo de la mujer en la sociedad contemporánea. Esta jornada busca proporcionar recursos y estrategias prácticas esenciales desde una perspectiva integral, social y colectiva. Ofrecerá una serie de plenarias diseñadas para fortalecer la posición de la mujer, bajo el lema “Propósito Eterno”.

“Con el correr de los años y las multitudes de mujeres que tuve el honor de abrazar con una palabra en conferencias o con la atención médica o con las comunicaciones on line, sé que cada una porta un propósito, y me di cuenta que muchas no lo conocen o simplemente no lo viven, se conforman con sus realidades y no tienen fuerzas para ver más allá, la jornada de este año será el canal que te dará herramientas para vivir ese propósito maravilloso, y para aquellas que ya lo están viviendo, será un empujón más para abrir el corazón y seguir marchando en lo precioso que se le fue entregado” expresó la Dra. Jael.

Dra. Jael Ojuel.

Jael Ojuel explicó sobre el comienzo de “Empoderadas de Amor”: “Nace desde el momento que estudie medicina, y sobre todo ginecología y obstetricia, se me reveló en mayor medida que la mujer lleva en sí misma una fuente inagotable de poder, la creatividad intrínseca es su mayor herramienta, y de la mano de Dios puede descubrir su máximo potencial de propósito”.

Mujeres empoderadas. ¡Mirá el video!

Jael Ojuel pastorea la iglesia Centro Cristiano Amor y Vida en la Ciudad de Buenos Aires, también es Directora de Bioética de Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y una figura relevante en la promoción de la salud y el bienestar femenino. Esta jornada de entrenamiento compartirá una temática para mejorar la vida de las mujeres que incluirá temas cruciales, como la fe, la sanidad, la autoestima y el autocuidado, además de realzar la importancia de la salud mental y espiritual.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento transformador, una experiencia que promete empoderar y transformar a todas las participantes.

