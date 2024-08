Agenda 2030 de la ONU: qué puesto ocupa el país en el ranking de aplicación

Argentina se ubica en el puesto 47 del ranking sobre un total de 166 países, en un reciente informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que realiza una evaluación global del progreso de las naciones hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), más conocido como Agenda 2030. Según el informe, solo el 16% de los objetivos de la Agenda 2030 están en camino de alcanzarse en todo el mundo, mientras que el 84 por ciento restante demuestra un "progreso limitado o una reversión de ese progreso".

La Universidad Austral elaboró un informe sobre algunos desafíos de la Argentina en el cumplimiento de esa agenda, en relación a los demás países de la región, y analizó los indicadores en los que el país tiene desafíos significativos, y la tendencia es de estancamiento o decreciente. Con una puntuación de 74,40, Argentina se ubica en el puesto 47 del ranking de un total de 166 países. Con respecto a la situación en Latinoamérica, el país se ubica en cuarto lugar, detrás de Chile (77,82), Uruguay (77,09) y Cuba (76,74). Hoy por hoy, el debate internacional pasa por hacer un llamado de extensión del plazo hasta el 2050 porque no se llega al año 2030.

Entre los motivos del retraso o estancamiento en el cumplimiento de los objetivos, no es casualidad que los ODS más retrasados sean los que exigen mayor coordinación internacional y necesitan de una acción colectiva. En un contexto de altas tensiones geopolíticas -países en guerra o con distintos tipos de conflictos-, esto genera "un patio internacional complicado para coordinar y colaborar, o lo que es lo mismo, encauzar la acción colectiva" en pos del cumplimiento de los ODS. A lo anterior se suma que muchos de los ODS necesitan de financiamiento y hoy por hoy no existe una ingeniería financiera internacional acorde para acompañar esos proyectos. Y no se trata solo de financiamiento privado. También en el público hay inconvenientes, con subsidios contradictorios y objetivos que son subfinanciados.

En cuanto a la situación de Argentina, esta se ubica dentro de los promedios latinoamericanos, en un contexto de muchos servicios ecosistémicos comprometidos y en el sub-continente más desigual del planeta.

Desafíos de la Argentina en los objetivos de la Agenda 2030

En este informe de la Universidad Austral, se seleccionaron los indicadores en los que -según los datos de Naciones Unidas- Argentina se encuentra por debajo de la media de la región de Latinoamérica, y en los que además el país tiene desafíos significativos o grandes desafíos; y la tendencia es de estancamiento o decreciente.

Proporción de energía renovable utilizada en relación con el consumo total de energía final en una región o país (Argentina se ubica en el puesto 13 en Latam ). Esto se debe a que el país observa déficits de infraestructura importantes en ese sentido, con poca capacidad de generación y falta de tecnología para la transmisión y el almacenamiento.

). Esto se debe a que el país observa déficits de infraestructura importantes en ese sentido, con poca capacidad de generación y falta de tecnología para la transmisión y el almacenamiento. Cantidad de residuos electrónicos generados por persona en kilogramos durante un período específico (Argentina se ubica en el puesto 13 en Latam ) Mucho se viene debatiendo respecto a normativa para la adecuada gestión de los residuos electrónicos, pero con poco éxito y pobres resultado. Falta una legislación más clara respecto a la responsabilidad del productor, que debería recuperar ese material para hacerlo recircular en la matriz productiva.

) Mucho se viene debatiendo respecto a normativa para la adecuada gestión de los residuos electrónicos, pero con poco éxito y pobres resultado. Falta una legislación más clara respecto a la responsabilidad del productor, que debería recuperar ese material para hacerlo recircular en la matriz productiva. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por la combustión de combustibles en relación con la producción total de electricidad (Argentina se ubica en el puesto 13 en Latam). Esta situación en realidad puede ser efecto de la desaceleración de la actividad económica: estamos emitiendo menos porque estamos creciendo menos, y por tanto presionando menos sobre los recursos. Por otro lado, en Argentina, la matriz energética no está diversificada y el uso de petróleo y gas pueden explican estas emisiones, aunque en gas todavía el país no se encuentra en su máximo potencial porque le falta infraestructura para distribuir. Avanzar en el desarrollo de gas, como combustible de transición, podría apoyar una recuperación económica con menos emisiones.

Porcentaje promedio del área total que está protegida en sitios marinos que son considerados importantes para la biodiversidad. (Argentina, en el puesto 12 en Latam ). La vida oceánica es un objetivo de desarrollo sostenible relevante puesto que los océanos ofrecen una variedad de recursos soportando múltiples actividades económicas, sino que además son importantes sumideros de carbono que luego impactan decisivamente en la salud del clima. El cuidado de los mismos debería incorporarse con más fuerza tanto en las agendas políticas como corporativas.

). La vida oceánica es un objetivo de desarrollo sostenible relevante puesto que los océanos ofrecen una variedad de recursos soportando múltiples actividades económicas, sino que además son importantes sumideros de carbono que luego impactan decisivamente en la salud del clima. El cuidado de los mismos debería incorporarse con más fuerza tanto en las agendas políticas como corporativas. Métrica utilizada para evaluar la sostenibilidad de la pesca (Argentina, en el puesto 13 en Latam ). Argentina tiene gran potencial para desarrollar la actividad pesquera pero no hay reglas de juego claras ni política industrial, hay una cancha muy mal trazada e ineficaz. El desarrollo del Mar Argentino es una cuenta pendiente. Históricamente hubo incidentes de pesca indiscriminada por parte de países extranjeros pero no hay sanciones ni política de promoción para el sector.

). Argentina tiene gran potencial para desarrollar la actividad pesquera pero no hay reglas de juego claras ni política industrial, hay una cancha muy mal trazada e ineficaz. El desarrollo del Mar Argentino es una cuenta pendiente. Históricamente hubo incidentes de pesca indiscriminada por parte de países extranjeros pero no hay sanciones ni política de promoción para el sector. Indicador que evalúa la legalidad y la adecuación de las compensaciones en los casos de expropiación de propiedades (Argentina, en el puesto 10 en Latam). La propiedad está en riesgo. Es un derecho natural que involucra mucho más que dinero, casas y muebles registrables; alcanza todos los intereses apreciables de la persona, fuera de su vida y su libertad.

¿Qué es la agenda 2030?

Es un plan de acción conformado por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -aprobados hace 9 años, en 2015, por todos los estados miembros de la ONU- que deben cumplirse antes de 2030, como meta para mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Cuáles son esos objetivos? Algunos de ellos son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento y acción por el clima.

¿Qué dice el nuevo informe sobre Desarrollo Sostenible?

El Informe sobre el Desarrollo Sostenible es una evaluación global del progreso de los países hacia el logro de los ODS. El último fue publicado hace pocos días. Los objetivos de la agenda 2030 son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad

Algunas de sus conclusiones indican

Entre los objetivos estancados desde 2020 se encuentran: Hambre cero, Ciudades y comunidades sostenibles, Vida submarina, Vida de ecosistemas terrestres, y Paz, justicia e instituciones sólidas.

Las cinco metas en las que los países muestran un retroceso son: la tasa de obesidad, la libertad de prensa, la gestión sostenible del nitrógeno y la esperanza de vida al nacer, debido en gran parte a la pandemia de covid 19.

Los objetivos y metas relacionados con el acceso básico a la infraestructura y los servicios muestran tendencias ligeramente más positivas, aunque el progreso sigue siendo demasiado lento y desigual entre los países.

El ritmo de avance de los objetivos varía significativamente entre los grupos de países. Los países nórdicos siguen liderando el logro, los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) alcanzan avances significativos, mientras que las naciones pobres y vulnerables están muy retrasadas en el cumplimiento.

María José Murcia.

* María José Murcia, directora del Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Universidad Austral.