Multaron a bomberos que iban a asistir en emergencias por exceso de velocidad

Una insólita situación se da en la localidad de San Patricio de Chañar, en la provincia de Neuquén, donde el cuerpo de Bomberos Voluntarios emitió un comunicado para dar a conocer que el municipio ya los multó cuatro veces por exceso de velocidad, aún cuando se encontraban realizando su rol como agentes que asisten en una emergencia.

Las autoridades de la asociación civil dio a conocer lo ocurrido en un posteo de su red social oficial de Facebook, donde explicaron que en el transcurso de las últimas semanas les llegó tres multas que se sumaron a una cuarta que data del 1 de diciembre del año pasado. Todas ellas por exceso de velocidad.

"El monto asciende a $826.770. En febrero de este año se informó a la municipalidad sobre los móviles pertenecientes a nuestra institución, los cuales deberían quedar eximidos de multas de este tipo. Cuando llegó la primera multa se hizo el correspondiente descargo, el cual nunca respondieron, como así también los descargos de las posteriores infracciones", detallan en la nota firmada por el Jefe de Cuerpo Activo, suboficial mayor Florencio Barro, y el presidente de Comisión Directiva, Jorge San Martín.

"Desde que asumió esta gestión hemos sido comprensivos con algunas situaciones que, si bien no afectaban nuestro funcionamiento, nos dejaron la sensación de que no se está valorando la labor de Bomberos Voluntarios", explican. Entre otras situaciones, ejemplificaron, que la Municipalidad dejó de hacer aportes a la institución o que para el aniversario del pueblo nos fueron invitados a ser parte de los festejos.

"Podemos ser tolerantes con el hecho de que desde la Municipalidad no nos hagan ningún tipo de aporte. Podemos también aceptar que lamentablemente haya funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias. En resumiendo cuentas, podemos aguantarles la falta de interés, el no acompañamiento, la ignorancia, la desprolijidad y falta de capacidad, pero no podemos permitirles que pretendan cobrarnos por hacer nuestro trabajo, utilizando como medio multas que están llenas de vicios y en momentos en los que estábamos en cumplimiento de servicios de emergencias", subrayaron desde la Central de Bomberos.

"Por ejemplo, una de las multas contiene la firma de una persona que hace más de un año y medio no es empleada municipal.. Este tipo de desprolijidades puede tener un alto costo para la Municipalidad, si se lo lleva al plano jurídico, y por ende un elevado costo para el pueblo, que es donde se deben destinar los fondos comunales", aseguran en el posteo.

El posteo es acompañado por distintas notas donde se informa cuáles son las cuatro unidades con las que cuenta la institución para eximirlos del cobro de infracciones porque están destinadas a cubrir emergencias en la localidad.

Captura de la nota enviada por el Cuerpo de Bomberos a la Municipalidad de San Patricio del Chañar.

"Después del comunicado, nos notificaron que ya quedábamos eximidos y que la empresa que hacia las fotomultas, ya cargó las patentes de nuestros móviles para no enviarnos mas multas. El tema es que desde el juzgado de faltas no se pronunciaron sobre si tenemos que pagar las que fueron emitidas o no", informó a medios locales el presidente de la comisión directiva de los Bomberos, Jorge San Martín.

Cabe recordar que, según la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, en su artículo 61, establece que vehículos de emergencias "pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión de que se trate siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver".

"Sólo en tal circunstancia deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiriera extraordinaria urgencia", advierte la normativa. "Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias, y no pueden seguirlos".