Guerra de Mafalda: habría una nueva película por una disputa de derechos

Por más que a Mafalda no le guste, la guerra llegó también a la tira cómica que nos recordó, durante la Guerra Fría, que el mundo estaba enfermo y que tengamos cuidado porque había "irresponsables trabajando". Ya en 1981 hubo una película de la más icónica caricatura argentina, que produjeron de forma conjunta los amigos Quino y Mallo, pero ahora sus herederos se disputan la propiedad de los derechos mientras Juan José Campanella avanza en un proyecto junto a Netflix para una nueva serie.

En las últimas semanas fue noticia mundial que Mafalda llegaría a Netflix bajo la dirección de Juan José Campanella para la sección "Hecho en Argentina". Mientras tanto, los herederos del humorista mendocino Joaquín Salvador "Quino" Lavado Tejón y del productor Daniel Mallo se disputan quien tiene la propiedad total de los derechos, con una disputa legal que lleva años y que podría frustrar el proyecto de Campanella.

Federico Mallo, hijo de Daniel, habló con MDZ de la amistad que tenían su padre y Quino, quienes acordaron la transferencia de derechos mediante un simple contrato que la familia Mallo puso a disposición de la Justicia para la sucesión, algo que nunca ocurrió desde el otro lado: "Cuando muere Quino, yo me comunico con su albacea testamentaria (custodio del legado) que es a quien le había cedido los derechos. Esta mujer fue muy cuidadosa en no otorgar derechos que no tenía. Yo me comuniqué con la intención de informarle que queríamos reeditar la película, pero nunca me respondió".

"Esta mujer se muere el año pasado y comienza el juicio de sucesión de los derechos de Quino, que son básicamente sus sobrinos. La cuestión es que me comunico con el abogado de la sucesión y este señor me pide los contratos originales que firmaron mi padre y Quino, y yo se los envío", relató Federico Mallo. Al tiempo, recibió una respuesta de uno de los sobrinos y herederos de Quino, ya que el creador de Mafalda no tuvo hijos: "Al poco tiempo me escribe uno de los herederos, Diego Lavado, que, de muy mala manera, desconoció el contrato y luego se contradice diciendo que mi padre lee había devuelto los derechos a Quino, cosa que él demuestra con un párrafo sumamente legalista".

Lo preciso y legalista de ese párrafo, nunca presentó un contrato completo, es lo que llamó la atención a Mallo, ya que su familia no contaba con una copia de ese supuesto contrato de transferencia de derechos y que tenía demasiada carga legal para ser un tipo de contratos que entre ellos, amigos, solían realizar. "Le dije a ellos que me parece una tontería que haya dos películas de Mafalda", sentenció Mallo y agregó que su "idea también incluía un parque temático de humoristas argentinos, que si era posible estaría en Mendoza. Nunca me contestaron y nosotros seguiremos adelante con nuestro proyecto de reeditar la película".

En 1981, Quino y Mallo produjeron la película de Mafalda, la cual hoy se puede ver en gran parte del mundo a través de la plataforma Prime Video, pero no en Argentina. Ahora, el anuncio fue la producción de una serie dirigida por Juan José Campanella, que no podrá usar una gran cantidad de tiras ni detalles que están dentro del litigio entre los herederos de Quino y los de Mallo, siempre y cuando tanto él como Netflix quieran evitar enfrentarse a una situación judicial.

Al mismo tiempo, la distribución de material vinculado a Mafalda que sigue circulando oficialmente en Europa desde 2020, debería pagar regalías a las personas correspondientes vinculadas a la parte de Quino, pero sus herederos no responden quien percibe esos beneficios que hasta ahora están en manos de los Mallo. Sin claridad sobre qué pasa con los derechos que eran propiedad de Quino y luego bajo administración de su albacea testamentaria, lo cierto es que dos proyectos cinematográficos sobre Mafalda avanzan, uno que tiene los derechos legados por Quino y otro que todavía no explica su situación.