Paro universitario: ¿cómo afectará a colegios y dependencias de la UNCuyo?

Este lunes comenzó un nuevo paro universitario nacional de 72 horas en reclamo por mejoras salariales para el personal docente y no docente. Las negociaciones de los gremios con el Gobierno nacional avanzan pero no hay acuerdo debido a la disparidad de cifras que manejan las partes. Desde las universidades piden el 45% de aumento mientras que, el último ofrecimiento que realizó el ejecutivo nacional fue de 3% en agosto y 2% en septiembre.

El sector universitario se prepara nuevamente para una jornada de reclamos y movilizaciones en protesta por la falta de avances en la negociación salarial. La medida de fuerza será de 72 horas y abarca este lunes, martes y miércoles.

Los colegios secundarios, unidades académicas y dependencias de la UNCuyo se verán afectados por el paro universitario nacional, no obstante, se espera un acatamiento regular ya que se realizarán los descuentos por días no trabajados a quienes adhieran a la medida. En ese sentido, la postura de las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo es encausar los reclamos salariales a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las paritarias con el gobierno nacional. "Apoyamos el reclamo pero no estamos de acuerdo en afectar a los estudiantes con la falta de presencialidad en las aulas. Un día no trabajado, que no se encuadre en un motivo de licencia no se paga", destacaron desde la casa de estudios.

En Damsu la atención es normal

La atención en el Hospital Universitario y Damsu no se ha visto resentida por el paro convocado por los gremios. "Estamos ofreciendo nuestros servicios a pleno, no hemos tenido inconvenientes con la atención al público que vienen con demanda espontánea y con turnos programados", expresaron desde el efector de salud.

Con respecto al inicio del segundo cuatrimestre, desde la Universidad Nacional de Cuyo garantizaron la continuidad. "De no mediar un incremento fuerte de tarifas y servicios con el aumento del 270% no habría inconvenientes para terminar este año, sin embargo, es necesario que el Gobierno nacional revise el tema salarial", agregaron.

Cómo siguen las negociaciones

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, confirmó que avanzan las paritarias docentes mientras "se garantizan los gastos de funcionamiento para el segundo cuatrimestre". Hubo reunión clave con los gremios pero sin acuerdo. "En la reunión, se comunicó un aumento del 3% para agosto y un incremento del 2% para septiembre, tomando como base de referencia los aumentos generales que se dan en el Estado", confirmaron oficialmente desde el Gobierno nacional.

Tras la reunión que mantuvieron los funcionarios del Ejecutivo con referentes de CONADU, CONADUH, CTERA, FEDUN, FAGDUT, UDA y FATUN el último viernes, se resolvió la creación de una Comisión Técnica Tripartita para buscar acercar las diferencias señaladas por los gremialistas, con la oferta del Gobierno. "Las comisiones estarán integradas por los sindicatos e integrantes de las Subsecretarías de Política Universitaria y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público", destacaron desde Capital Humano.