El reportero argentino que por una pasantía terminó en la guerra de Ucrania

De una pasantía en la Universidad Católica a cubrir la Guerra en Ucrania, de ayudar en la producción del programa radial de su padre a cubrir el día a día del Capitolio en Washington DC. Jerónimo Mura, periodista argentino, contó sobre su acelerada carrera en la que se convirtió en reportero testigo de los últimos grandes acontecimientos, en el centro mundial de las decisiones de la políticas.

“Poner el cuerpo” es una expresión que indica exposición física, tomar riesgos y estar presente en el lugar de los hechos. Todos elementos básicos de un reportero. “Muchas veces pensé: '¿Estoy arriesgando la vida por esto?' No solamente estando en una zona de guerra se está en peligro siendo un cronista”, expresó Jerónimo.

Miami durante El huracán Ian, un asentamiento en República Dominicana donde trabajadores haitianos indocumentados cosechan azúcar en condiciones inhumanas, un barrio de Washington DC en el que una banda roba autos, villas miserias en el conurbano bonaerense o las afueras de Kiev, Ucrania, antes de un bombardeo. Jerónimo pone el cuerpo en cada lugar en búsqueda de la noticia, porque ese es su trabajo, aunque por momentos se pregunta si está bien arriesgarlo todo. Una pregunta que naturalmente no tiene una única respuesta.

Sus comienzos

Jerónimo es hijo de Gustavo Mura, periodista y conductor de radio y televisión. “Crecí entre estudios de televisión y de radio por mi papá y si bien me gustaba, no tenía en claro que era eso a lo que me quería dedicar. Empecé la carrera para ver que me pasaba y tardé una clase en darme cuenta que sí, que era esto lo que quería hacer”, contó Jerónimo. Además agregó: “Desde el principio perseguí el objetivo de ser cronista, reportero, siempre me gustó estar cerca de la noticia”.

Jerónimo Mura en una cobertura legislativa en el Congreso en 2020. Foto: Gentileza.

Sobre sus inicios en la carrera de Comunicación periodística en la Universidad Católica, Jerónimo contó que, desde mitad de carrera, sus profesores le ofrecieron la posibilidad de hacer una pasantía en el canal La Nación + que comenzaba a emitirse primero por medios digitales. De un total de unos seis pasantes, la empresa sólo contrató como efectivo a él, que se quedó como cronista de calle para los diferentes noticieros por cinco años.

En el último año, le tocó cubrir la Guerra de Ucrania, enviado por el canal que ya había empezado a emitirse por señal, luego de incorporar figuras periodísticas de primer nivel.

La Guerra en Ucrania

“Las primeras dos noches no dormí. Recuerdo que la persona que era local y nos ayudaba al camarógrafo y a mí a comunicarnos, porque hablaba en inglés, nos invitó a su casa. Estábamos tomando una sopa de remolacha los tres y empezó a sonar una alarma antibombas”, contó Jerónimo. Luego también contó: "Me pasó lo mismo tomando el tren fuera de Kiev. En un momento sonó la alarma que indica que hay que ponerse a salvo y había gente que estaba durmiendo. No podía creer que hubiese gente tan tranquila. Después, con los días te vas acostumbrando y hasta dormís. No se puede vivir tensionado, en un momento relajás”.

Mientras cubría la Guerra en Ucrania, en el 2022, Jerónimo se enviaba mails con el director de una maestría en periodismo de California. El director en persona le escribió un mail para que el reportero argentino sea alumno de la maestría. Jerónimo había pasado todas las selecciones previas y quedaba la etapa final, sólo había un problema: el dinero. Lo costoso del curso y el cambio desfavorable para el peso argentino hacían que para Jerónimo sea prácticamente imposible costearse los estudios en suelo estadounidense.

La beca en Estados Unidos

Sin embargo, Jerónimo aplicó para distintas becas y con muchísima dificultad logra costear sus estudios. Además, en Estados Unidos comenzó a trabajar para Univisión y es reportero en el Capitolio. “Realmente es impresionante estar acá donde se toman las decisiones del mundo. Por cada hecho, cada decisión del parlamento o de Joe Biden, hay miles de personas protestando en la Casa Blanca”, expresó. Cobertura del derrumbe del Puente de Baltimore en 2024. Foto aportada por el entrevistado.

La carrera del argentino sigue dándole nuevos reconocimientos. Recientemente Jerónimo recibió un premio de la National Association of Hispanic Journalists al “periodista emergente” por su trabajo sobre asentamientos rurales en República Dominicana, en los que más de 40 mil familias haitianas viven cosechando caña de azúcar en condiciones muy precarias por no tener los documentos para poder circular por el país.

“¿Estoy arriesgando mi vida por eso?”. Esta será probablemente la pregunta que se seguirá haciendo Jerónimo Mura cada vez que esté en peligro por poner el cuerpo. Una pregunta que no tiene una respuesta correcta. En el caso del reportero argentino, la respuesta es su propia carrera.