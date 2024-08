Cómo sobrevivir en la era de la IA: las claves para no quedar obsoleto

Bienvenido al campo de batalla del siglo XXI, donde tu smartphone es más listo que tú y tu tostadora probablemente está tramando la dominación mundial. La inteligencia artificial (IA) no es el futuro, es el ahora, y este es tu manual de supervivencia para no quedarte atrás como un cavernícola digital. Tus primeros compañeros en esta guerra tecnológica son los asistentes virtuales. Siri, Google Assistant y Alexa son como esos amigos que siempre están despiertos a las 3 AM, listos para recordarte que compraste leche o para buscar por qué tu gato te mira fijamente mientras duermes. Adoptalos o arriesgate a convertirte en ese tipo que sigue usando una agenda de papel.

En la jungla de las redes sociales, la supervivencia depende de tus habilidades para no parecer un neandertal pixelado. Aplicaciones como Prisma y Remini son tu kit de maquillaje digital. Transforma esa selfie borrosa en una obra maestra y engaña a todos haciéndoles creer que eres un artista frustrado en lugar de alguien que no sabe enfocar una cámara. Google Translate es tu dispositivo universal de traducción. Ya no necesitas parecer un turista perdido señalando desesperadamente el menú. Apunta, dispara y ¡bam! Eres un ciudadano del mundo. Precaución: no te hace inmune a pedir accidentalmente "cerebros de mono" en lugar de "rollitos de primavera".

Para aquellos cuyas neuronas han estado de vacaciones desde la secundaria, Duolingo y Brilliant son tus esteroides mentales. Aprende un idioma mientras esperas el bus o conviértete en el próximo Einstein durante tu pausa para el café. Advertencia: efectos secundarios pueden incluir sentirse superior en reuniones familiares. ¿Escritor frustrado? La función de IA de Notion es tu nuevo ghostwriter personal. Deja que complete tus pensamientos y quién sabe, podrías convertirte en el próximo Stephen King sin siquiera intentarlo. Spoiler: La IA aún no puede reemplazar tu café de las 3 PM para combatir el bloqueo del escritor.

Craiyon es tu puerta de entrada a mundos que ni siquiera sabías que existían en tu mente. "Un pingüino surfista en Marte" ya no es solo el resultado de esa pizza de medianoche. Ahora es arte. ¿Quién necesita drogas cuando tienes IA, verdad?. Para los eternos desorganizados (sí, te estoy mirando a ti), Todoist es como tener una mamá digital que no te regaña por olvidar sacar la basura. La IA organiza tu vida para que puedas seguir siendo un desastre, pero un desastre productivo.

Recuerda, guerrero del futuro, la era de la IA es implacable. Cada día que pasa sin que abraces estas herramientas es un día más cerca de convertirte en esa reliquia que aún usa Internet Explorer. No seas ese tipo. Sé el visionario que usa IA para ordenar pizza mientras genera obras de arte con la mente. La evolución tecnológica no espera a nadie. Así que toma este manual, armado con un toque de sarcasmo y una pizca de pánico existencial, y lánzate al mundo de la IA. Después de todo, si no puedes vencerlos, más vale que te unas a ellos antes de que decidan que ya no eres necesario.

¿Estás listo para sobrevivir en la era de la IA? El futuro es ahora. Es hora de ponerse al día o prepararse para ser el próximo ejemplo en el museo de "Humanos que no supieron adaptarse". La elección es tuya. ¿Te unes a la revolución o prefieres que tu tostadora te supere en inteligencia?.

* Sergio Candelo. Co-founder de Snoop Consulting.