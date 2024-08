Semana de la lactancia materna y un regreso a las raíces

Hoy comenzó la semana de la lactancia materna, un evento crucial para promover la importancia de esta práctica. La doctora Chany De Gaetano, médica pediatra jefa de Sección de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo del hospital Lagomaggiore, quien además es presidenta de la Asociación Red de Manos Unidas, habló con MDZ Radio 105.5 FM y enfatizó en que la lactancia materna es fundamental para la salud de la mamá y el bebé prematuro. A lo largo del año, se celebran diversas fechas relacionadas con la salud y la medicina para generar conciencia, y la lactancia materna no es una excepción.

Chany contó que recuerda que "la primera semana que se festejó la festejamos en el hospital Lagomaggiore en 1994" y comenzó la entrevista conmemorando, además de la semana de la lactancia materna, el día de la Pachamama. "No es casual y me parece muy importante que se unan estas fuerzas de la tierra, porque realmente es volver al origen". La doctora, además, es hija de pediatras "así que sé lo que les pasó en la década del 50, 60 y 70" y aseguró que "no tenían recursos ni antibióticos, creían que la leche artificial que les vendieron los laboratorios al no tener donde ponerlas después de la guerra, era como la panacea. Hasta escribieron libros de que no podían ponerse el bebé al pecho porque era poco higiénico".

"Hay una cultura que nos antecede y que nosotros, después de la generación de los 80, reaccionamos y dijimos '¡NO!'". Las razones de este giro: "Aumentó la mortalidad infantil, aumentó la mortalidad materna. Eso es porque el bebé no se prende al pecho, porque no hay oxitocina circulante, porque los chicos tienen diarrea y ahí se empieza con toda la campaña de recuperación de la lactancia".

Datos estadísticos

Chany aseguró que "en distintos periodos se hace una evaluación de cuál es el corte de lactancia materna exclusiva en los bebés hasta el año de vida y hasta los dos años. Nuestra provincia entre el 2017 y 2022 tiene 56% de población que recibe leche de madre, y la media nacional es 53%". Si miramos el vaso medio vacío, esto quiere decir que "hay 45% de los niños de la provincia de Mendoza que no reciben leche de madre hasta el sexto mes", dijo la pediatra y explicó que se cuenta hasta el sexto mes porque es cuando "el aparato inmunológico del bebé termina de desarrollarse".

Agregó: "Es la leche de mamá, que es homóloga a la naturaleza humana la que va a permitir que se desarrollen los anticuerpos necesarios para que ese intestino pueda fermentar la lechita y hacer lo que tiene que hacer que es crear los anticuerpos para que el niño, a partir de los seis meses, empiece a generar sus propias defensas". Es decir que tiene una base nutricional y "una base científica en cuanto a la salud".

Según la encuesta de lactancia, "el menor porcentaje de lactancia está en las zonas más vulnerables. Es una situación de riesgo. Los hábitos de consumo se incorporan", dijo la doctora y apuntó a las y los educadores: "Esto es porque como educadores, no hemos llegado a la gente. El planteo es qué hacemos hoy las personas que tenemos el conocimiento para llegar a la gente y hacerla sensibilizar de la importancia de esto que tratamos de enseñar".

Lactancia y salud mental

Es un aporte a la salud mental de la madre y del niño ¿Por qué?: "El bebé siente menos la angustia de nacer. Un bebé cuando está en el útero de la mamá, a partir de las 20 semanas comienza a sentir los olores, la caricia, el sabor de lo que come. A partir de la semana 26, escucha a la mamá, escucha al papá si está cerca y lo acaricia". Pero nacer significa para el bebé "una angustia de desprendimiento". En este sentido la Dra De Gaetano resaltó que hoy se trabaja mucho "para que la primera hora de vida, que es la hora de oro: Mamá y Bebé estén juntos tomando la teta. Es volver a encontrarse en el útero, o sea, ese trauma de nacimiento se reduce y la angustia que después llevamos por años también va tomando otra calidad porque hay un humano que sostiene a otro humano".

Es que para la salud mental de ambos, es fundamental "aunar mucho más esfuerzo y que no va solamente por el conocimiento científico, sino que hay que dar el paso a estar con el otro. Podemos saber mucho de la ciencia, pero si al lado de una mamá no le preguntamos cómo se siente, o a un papá que queda fuera de la sala de parto no lo contenemos para que él sienta parte del apego con la familia".

Emociones: glándulas y hormonas

Se suele escuchar que muchas mamás no producen leche cuando nace su bebé y deben recurrir a otras alternativas. De Gaetano explicó que lo que conocemos como "no tener leche" se llama Agalactia y "es un trastorno glandular. No tener leche porque se le secaron los pechos, como dice lo popular, tiene que ver con la emoción".

"Vuelvo a que creo que nuestra deuda para reducir la brecha es trabajar en lo emocional". Aquí la explicación científica: "La oxitocina y prolactina son hormonas que hacen que se produzca el trabajo de parto, son las que arman la cabeza maternal. Esto pone súper sensible porque va a aumentar mi lóbulo límbico que es el lóbulo de las emociones". En ese marco la doctora destacó que es muy hostil que a una mujer "que tiene tanta emocionalidad no la contengo y le digo ‘qué mal que le das la teta, se te prendió mal tu bebé. Sácale el chupete’, y le doy órdenes". Como crítica al sistema de salud dijo: "Nos acostumbramos a indicar y a dar órdenes, debemos replantearnos nuestro procedimiento y acercarnos al otro con un ‘¿Qué necesitas?’".

Dolores y mitos

En el marco de muchos mitos que rondan no sólo la lactancia materna, sino el cómo maternar, cómo ser mujeres, qué es normal que duela, qué no y cómo prepararse, Chany explicó que no se trata solamente "de la preparación sobre los pezones. Lo que la mamá debe saber antes de tener el bebé es cómo tiene que ser la prendida, cómo tiene que estar la cabeza de ella, fundamentalmente y qué ayuda va a tener". Años atrás "era la tribu la que sostenía, ¿Dónde está nuestra tribu hoy? Hay que volver a las raíces, hay que estar con la Pachamama al pie del cañón".

"El mito más fuerte es el de no darle el chupete, porque esto es un mito creado por nosotros. No usar el chupete cuando la madre tiene los pechos doloridos o esas órdenes que se les pone en las primeras horas de vida a la madre, esos que entran a la pieza y le dicen ‘lo lastimaste porque no lo hiciste bien’. Ya con eso le destrozas la cabeza a la mujer", expuso la entrevistada quien aportó a esto, otra explicación con base científica: "Es una maravilla de la neurociencia. Se ha descubierto que cuando la mielina del centro de la extracción, que está en el lóbulo frontal, y es lo que nos hace la neocorte que nos hizo más inteligentes, más humano más humanizante, se reduce la mielina y se va del centro de la extracción cuando una está embarazada y va a pasar al hipotálamo que es donde está el lóbulo límbico, que es el centro de la emoción. ¡Miren, qué maravilla humana!"

Chany continuó con la explicación: "Se desliza la mielina que es la cobertura, la que nos hace las conexiones interneuronales. Una vez que se da de mamar empiezan más flujo de oxitocina, más mielina que se va. Entonces le dicen a las mujer ‘sos tonta, te olvidaste, que esto y lo otro’. Pero la sabia naturaleza dice que hay que poner toda la energía en la emoción. Cuidemos la emoción de las mujeres, cuidemos la emoción del marido también porque si él acompaña empieza a tener más el lóbulo límbico y esto es buenísimo, porque los dos están paternando".

"Tener una mirada desde el lugar del cuerpo humano, el cuerpo nos está dando lecciones", sentenció De Gaetano.