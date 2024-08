Manejar el autobomba y ser rescatista acuática: la historia de Lorena, bombera de Las Heras

Lorena Fontanarrosa tiene 47 años y hace más de 20 que se desempeña como bombera. En la actualidad, es miembro de la jefatura del cuartel de bomberos voluntarios de Las Heras. En el programa "No hay vuelta atrás" de MDZ Radio 105.5 contó su historia. Se trada de una de las primeras mujeres en manejar el autobomba, Jefa del Departamento de rescate acuático y se desempeña en el Centro Estratégico de Operaciones.

Sobre cómo empezó su carrera, Lorena contó que su familia se sorprendió cuando les dijo que quería ser policía pero el asombro fue mucho mayor cuando se enteraron que iba a ser bombera. Para manejar la autobomba, que no es un auto cualquiera, “hay que tener mucho entrenamiento, manejo defensivo pero con cuidado se puede”, explicó la mujer ya que hay que estar pendiente no solamente del manejo propio sino el comportamiento de otros conductores. “Nosotros respetamos lo que son las normas de tránsito. Más de 60 kilómetros no vamos pero llevamos mucho peso encima, llevamos un tanque de agua que el mínimo que lleva son 4.500 litros. Tenemos una cisterna, por ejemplo, en Las Heras que lleva 10.000 litros de agua”, relató la mujer.

Foto: Gentileza.

“Yo particularmente tuve cinco años de entrenamiento. Primero manejé movilidades más chicas y después, empecé a manejar un camión relativamente grande y después ya en Las Heras, tenemos el móvil 18 que ese sí es muy grande. Es uno de los más grandes de la provincia de los más grandes. El más grande que tenemos es un camión escalera”, dijo en referencia a los autobomba que maneja. Además, la mujer contó que en la actualidad son más mujeres que varones trabajando en el rubro.

“Siempre es un trabajo en conjunto, porque yo sin él jefe de la dotación, lo llamamos a cargo, y sin los chicos bomberos no somos nada. Tenemos que ser siempre un grupo y coordinar. Salimos en menos de un minuto desde que entra el llamado del 911, todo es muy rápido”, explicó.

En el incendio de noviembre del año pasado, Lorena contó que participaron con su dotación en sofocar las llamas del cerro Arco. “Fue fatal, fue muy grande el incendio y lo tuvimos justamente en nuestra en nuestra jurisdicción. Estuvieron todos los cuarteles de la provincia, Defensa Civil, el cuartel de la policía”, contó la bombera y agregó que además del viento zonda que hacía que propagaba más las llamas, había zonas inaccesibles para los bomberos “que nada más se podían apagar con el hidroavión”.

Foto: MDZ.

“Cuando suena la alarma ya directamente nos sacamos los zapatos o zapatillas, lo que tengamos, nos ponemos las botas, el estructural y agarramos el casco y los elementos de seguridad de cada uno y arriba del camión”, relata Lorena sobre el momento de la salida. “Siempre estamos de servicio, las 24 horas, los 7 días de la semana los 365 días del año. Es vocación absoluta”, sentenció.

En cuanto al desempeño como rescatista acuática, la mujer contó que “dentro del cuartel es un departamento que -a mí me encanta el agua- y les enseñamos a los chicos más que nada a flotar y nadar, las técnicas y nos estamos enfocando en el rescate de las personas en el Cacique Guaymallén. El rescate en ese tipo de sectores en ese tipo de agua es totalmente diferente a lo que puede ser en el dique El Carrizal por ejemplo. Ahí es muchísimo más peligroso que en otros lados claro, por la cantidad de agua, la fuerza que trae el agua. Yo siempre le digo a los chicos que no se tienen que olvidar que si el agua te supera la rodilla, te arrastra. Por más que sepas nadar, te arrastra. También hay muchos socavones dentro del Cacique. Hay muchas situaciones peligrosas que la gente desconoce, no sabe y sobre todo, los días de calor se mete”. En el verano, debido a las fuertes olas de calor muchas personas se metieron a bañarse en los canales de riego “perdimos cuatro personas, creo, por eso”, se lamentó Lorena.

Además del trabajo de rescate, los Bomberos también realizan concientización en la comunidad, con charlas abiertas y en escuelas. “Detrás del barrio Ujemvi es donde tenemos mayor cantidad de fallecidos”, aseguró.