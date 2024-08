Las joyas de la abuela como válvula de escape a la crisis: qué valor tiene el gramo de oro en Mendoza

Los aumentos de los servicios, alimentos, indumentaria, combustible y alquileres impactan de manera directa en la economía de los hogares argentinos. Debido a la crisis, muchas familias recurren a los ahorros para llegar a fin de mes y las "joyas de la abuela", que antes eran elementos intocables que se traspasaban de generación en generación, toman protagonismo. ¿Qué valor tiene el gramo de oro en Mendoza?

La crisis económica que vive Argentina impacta en los hogares y en las tradiciones familiares. Durante décadas, las familias acostumbraban a adquirir elementos de oro para agasajar a sus seres queridos. Alianzas, anillos, pulseras esclavas, cadenas y dijes con inscripciones eran la 'vedette' de los bautismos, cumpleaños de 15, casamientos y aniversarios. Sin embargo, desde hace unos años se observa una transformación cultural que afecta principalmente a la clase media que, debido a la necesidad de hacer frente a obligaciones y al temor de ser víctimas de la inseguridad, opta por vender los tesoros heredados.

Durante la pandemia se vivió un fenómeno inusual que hoy se profundiza y da cuenta de una situación que para muchas familias es insostenible. Cientos de personas acuden diariamente a las casas de compra-venta de oro o joyerías para deshacerse de todos los elementos realizados con este metal que supo ser muy popular en otros tiempos y cuyo valor de mercado suele variar, pero hoy llega a los $57.000 el gramo.

"Desde marzo de este año notamos un incremento en la cantidad de personas que se acercan al local para vender sus joyas, incluso el movimiento es mayor que el registrado durante la pandemia. Tenemos más de 15 consultas por día y concretamos la mayoría de esas operaciones", expresó la empleada de una de las joyerías más exclusivas de la Ciudad de Mendoza.

Cadenas y alianzas son las joyas más vendidas

Las "joyas de la abuela" que antes eran elementos intocables que se traspasaban de generación en generación, hoy son una oportunidad y fuente de ingreso para las familias que no llegan a fin de mes. "Las personas ya no usan cosas de oro por una cuestión de seguridad, solo algunos anillos de compromiso, alianzas o cintillos pero no es frecuente observar cadenas de oro, pulseras y relojes como en otros tiempos. Solo sucede en espacios y eventos selectos y en algunas comunidades gitanas que mantienen esa tradición, pero en general el común de la población no lo utiliza por una cuestión de seguridad", explicó la comerciante.

En relación al nivel socioeconómico de las personas que acuden a los negocios de compra-venta de oro, los comerciantes consultados destacaron: "En su mayoría son personas de clase media que poseen elementos de oro heredados o adquiridos en fechas especiales como cumpleaños de 15 y aniversarios. Lo más común es la venta de alianzas de casamiento y no todas las operaciones se dan por el quiebre de la pareja, muchos clientes venden sus anillos porque necesitan el dinero para pagar deudas".

Una alianza pequeña puede pesar entre 3 y 4 gramos, teniendo en cuenta el precio del gramo de oro implica un valor aproximado de $200 mil pesos al cambio actual, siempre y cuando sea oro de 18 kilates. En el caso de las piezas de joyería que tengan piedras engarzadas, la tasación final se realiza en base al peso del oro.

Una cadena y dije mediano puede tener un peso aproximado de entre 6 y 8 gramos dependiendo el grosor y largo. En ese caso, el valor de compra puede ascender a $456 mil pesos.