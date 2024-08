El niño que cautivó al mundo al saludar al Papa y estudia en la Argentina

Wenzel Eluney Wirth, de 11 años, es un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que, en 2018, acaparó la atención de todo el mundo por su “indisciplina” ante el papa Francisco. Desde hace poco más de un mes cursa sus estudios en la Escuela Especial 36 de la localidad misionera de Capioví, situada a unos 120 kilómetros al norte de Posadas.

Él nació en Italia, donde sus padres argentinos se conocieron y decidieron formar una familia. Según su madre, Lidia Mabel Werle, oriunda de la localidad misionera de Puerto Rico, a unos 20 kilómetros de Capioví, emigró a Italia hace unos 20 años y, ahora, decidieron, con su esposo, Wilfredo Ariel Wirth, regresar a Misiones con la finalidad de realizar “una experiencia de vida, un poco terapéutica, un poco familiar y un poco cultural” cerca del núcleo materno.

Wenzel comparte sala con otros diez niños de la Escuela Especial de esta localidad, con el acompañamiento de la directora del establecimiento, Claudia Araujo y la profesora de educación especial Mabel Villar, entre otros docentes. Quienes lo van conociendo en los alrededores se sorprenden al conocer su historia porque, como se mencionara, Wenzel es el niño de la fotografía que recorrió el mundo cuando subió a un escenario para interactuar con la Guardia Suiza y el mismo papa Francisco, durante la audiencia general de los miércoles, hacia fines de 2018.

El encuentro con el papa Francisco: “Una experiencia muy fuerte”

La madre recordó esa experiencia como “muy fuerte y muy linda. Difícil de describir con palabras. Fue el 28 de noviembre, en pleno invierno europeo, por lo que el encuentro se produjo en un espacio cerrado donde caben 8.000 personas, y en ese momento estaba repleto”; dijo en declaraciones al diario Primera Edición de Posadas. “Wenzel es un niño que no aguanta estar en un lugar cerrado, con tanta gente y tanto ruido. Fue siempre muy inquieto, que corre, que va y que viene, y no se puede tenerlo sentado. Incluso ese día probamos con facilitarle el celular, pero no le interesaba. Entonces la opción fue dejarlo correr. Nos turnábamos para cuidarlo con mi esposo, pero en un momento fue como que nos cansamos y se nos escapó”, relató.

“Estábamos en la segunda fila que es un privilegio que tienen las personas con discapacidad cuando el Papa lleva adelante las audiencias públicas de los miércoles. Nos encontrábamos bien adelante, había como unas escaleras y se nos escapó porque no había una barrera, era abierto, libre. Estaban los guardias, pero como la seguridad realiza los controles al ingresar, es como que no dieron importancia. Mi hijo subió al escenario y lo que más le llamó la atención fueron los vistosos colores con los que estaban ataviados los guardias suizos, además de permanecer muy quietos. El Papa estaba sentado, vestido de blanco, entonces mi hijo iba, lo tocaba y lo miraba”, explicó Lidia.

Es indisciplinado, es argentino

Ella sostuvo que “ya le había dicho a su hermanita, Walkiria, que fuera a buscarlo, hasta que en cierto momento el Papa me hizo un gesto como 'tranquila, dejalo'. Cuando ya comenzó a estirar la ropa a la guardia y estaba muy encima del Santo Padre, subí y le toqué el pecho al Papa. Le dije que mi hijo era autista y que no hablaba, pidiéndole una bendición especial para Wenzel. A partir de eso el Papa hizo una hermosa catequesis improvisada, porque quedó a la vista que eso no fue programado. Antes, en voz baja, le dijo al arzobispo que estaba sentado a su lado: 'Es indisciplinado, es argentino', porque el Papa en realidad es considerado un poco indisciplinado respecto a sus predecesores”.

A Wenzel, el niño que sorprendió al papa Francisco, le gusta armar rompecabezas.

Wenzel asiste a la Escuela Especial 36 desde junio pasado. De acuerdo a lo expresado por Mabel Villar, su profesora de educación especial, se trata de un niño sumamente dulce, al que le encantan los rompecabezas (desde los cuatro años arma rompecabezas de 104 piezas) y aquí se ocupa de armarlos cuando no le interesa mucho la otra actividad.

“Con Wenzel estamos trabajando las rutinas porque, como viene de Italia, estuvo en otro sistema educativo totalmente distinto al nuestro. Por ejemplo, el saludo a la bandera, la formación, fue una novedad para él”, expresó la docente. También agregó: “Estamos trabajando sobre el tiempo de trabajo y de recreo. La idea es que incorpore que al sonar el timbre es donde puedo salir al recreo, que cuando vuelve a sonar es cuando tengo que volver a clases. También el vínculo con sus compañeros y con la maestra. Para poder participar de la clase necesita crear un vínculo conmigo, pero, para que pueda hacerlo, tiene que sentirse seguro. Como docente, tengo que darle el espacio seguro para que él se sienta así y pueda participar de la clase como debe ser. Por suerte, lo estamos logrando y nos estamos adaptando mutuamente. Logró un buen vínculo conmigo, con todas las maestras y con los niños, que ya lo hacen partícipe de las actividades”.

La directora de la Escuela Especial 36, Claudia Araujo, explicó que “Wenzel tiene TEA, una condición en el neuro desarrollo que presenta alteraciones en la comunicación y en las interacciones sociales y otras características. Esa sería la definición correcta del DSM 5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM5®), utilizado por médicos e investigadores para diagnosticar y clasificar enfermedades mentales”.

En el aula, Wenzel comparte sus días con diez niños que enfrentan distintas condiciones. “Llegó en junio para formar parte de este grupo y realmente estamos muy bien. El niño lee, escribe y realiza las operaciones matemáticas básicas”, señaló Villar. Ella es una docente con quince años de antigüedad, pero considera que “todo el tiempo es un desafío, cada niño es un desafío, porque tenemos que indagar sobre sus intereses, qué es lo que a ellos les gusta para, en base a eso, poder adaptar los contenidos a trabajar”.