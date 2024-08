Aysam confirmó cuándo se finalizará la obra de la calle San Juan

Una de las obras más visibles que tiene Aysam en la Ciudad de Mendoza es la que se desarrolla en plena calle San Juan hace ya dos años, aunque con más intensidad y repercusión en los últimos meses. Se trata de un trabajo que ha impactado de lleno en los mendocinos por los cortes de tránsito y la generación de caos vehicular a raíz de las intervenciones en distintos puntos del centro mendocino. Se confirmó la fecha en la que la misma finalizará, luego de la ampliación del plan original y dos años más tarde del inicio de la obra.

Sobre los plazos de finalización de los trabajos sobre la calle San Juan, el presidente de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), Humberto Mingorance, destacó que esperan que la obra culmine a fin de año y que no pase para 2025 por un pedido expreso del funcionario. Aguardan que la obra tenga un beneficio directo para unas 70.000 personas.

"Es la obra más visibile y tiene alto impacto por el caos vehicular, pero no es la única obra que tenemos. Estamos ejecutando otras obras de agua y saneamiento por 130 millones de dólares. En el caso de calle San Juan está previsto que la terminemos entre noviembre y diciembre a esa obra. Lo que he pedido es que la obra no pase para el 2025 y todos los plazos nos indican que vamos a terminarla en ese tiempo", destacó Mingorance a Recalculando por MDZ Radio.

A su vez, indicó que: "Queremos que quede liberada para el año que viene en enero la calle San Juan para la circulación vehicular y no afectar más a los mendocinos".

El avance de la obra actualmente es superior al 53% según marcaron oficialmente desde Aysam sobre el estado de dicha intervención en pleno centro mendocino. La información pública respecto de dicha obra (publicada por Aysam) ronda los 7 millones de dólares.

Según marcaron desde Ciudad, hay actualmente siete sectores con interrupción de tránsito y en los últimos días se avanzó con la renovación del colector cloacal en la intersección con Morón y la renovación integral de las redes en el cruce entre Morón y Córdoba.

El detalle de los sectores restringidos en forma total o media calzada hasta el 5 de agosto

Tramos de calles cortadas de forma total:

San Juan, de Formosa a Barraquero.

San Juan, de Zárate a Morón.

San Juan, de Morón a República de Siria (a partir del 29/7).

San Juan, de República de Siria a Rondeau.

San Juan, de Lavalle a Entre Ríos.

Alberdi, de Montecaseros a Ituzaingó.

Cortes de media calzada:

Cruce Barraquero y San Juan (sur).

San Juan, de Alem a Catamarca (lateral este, veredas).

Cruce San Juan y Buenos Aires (costado sur).

Cruce Córdoba y San Juan (norte).

Cruce Montecaseros y Alberdi (este).

Estado general de tramos de calle San Juan: de Córdoba a Brasil