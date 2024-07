Aumenta la oferta de alquileres en Mendoza: las zonas más buscadas para vivir

La reciente liberalización del mercado inmobiliario en Argentina, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 implementada por Javier Milei, transformó significativamente el panorama de los alquileres en Mendoza y el país. Si bien esta medida permitió que muchas viviendas ociosas o en venta se volcaran al mercado, generando una oferta estable, también dejó al descubierto las desigualdades en el acceso a la vivienda. ¿Qué zonas son las más buscadas por los mendocinos para vivir?

La poca o nula oferta que había el año pasado en relación a la disponibilidad de viviendas para alquilar representó una crisis para millones de personas a las que se les vencían los contratos y no podían renovar pero tampoco encontraban una nueva vivienda para alquilar. Durante el 2023, un aviso de alquiler no llegaba a las 24 horas publicado, según referentes inmobiliarios.

Con la derogación de la Ley de Alquileres la situación cambió drásticamente, favoreciendo la oferta, ya que muchas viviendas ociosas, que se encontraban a la venta o destinadas al alquiler temporario para el turismo internacional, se volvieron a destinar como viviendas familiares. Estanislao Puelles, referente inmobiliario y miembro del Colegio Federal de Corredores Inmobiliarios (Cofeci), señaló a MDZ que “desde la derogación de la ley de alquileres ha crecido considerablemente la oferta de alquileres, sumando muchos Airbnb que también volvieron al alquiler tradicional como consecuencia de la caída de la demanda de turistas”.

Las zonas más buscadas para vivir en Mendoza

En cuanto a las zonas más buscadas para alquilar una vivienda en Mendoza, se destacan la Quinta y Sexta Sección de la Ciudad, y áreas de Guaymallén como Dorrego. También son populares Chacras de Coria y Carrodilla en Luján de Cuyo, así como Maipú. “En alquileres, la demanda es amplia como también lo es la oferta ahora”, mencionó Puelles. A pesar de esta mayor disponibilidad, los altos precios y los requisitos exigentes continúan siendo un obstáculo para muchos.

Puelles estimó que “la oferta se ha triplicado desde que se derogó la ley”. No obstante, este incremento en la oferta no ha significado una disminución en las barreras para acceder a una vivienda digna, ya que los nuevos contratos se pactan con actualizaciones de precios trimestrales o cuatrimestrales, basados en índices acordados previamente, para adaptarse a la alta inflación del país pero que exacerban las dificultades de acceso para quienes perciben salarios bajos o inestables. En ese sentido, según el miembro del Cofeci la actualización de precios de los alquileres se está haciendo principalmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), debido a que el Índice de Contratos de Locación (ICL) está registrando valores muy altos que muchos inquilinos no pueden pagar.

Sin embargo, los precios de los alquileres se ha incrementado significativamente en un año. Hasta antes de las PASO, en agosto del 2023, los valores de los alquileres de un departamento estándar de un dormitorio estaban en el rango de $50.000 o $.70.000 mientras que los de dos dormitorios arrancaban en los $70.000 hasta $100.000 y tres dormitorios arriba de los $100.000. Si bien el valor medio de la oferta existente varía de acuerdo al tipo de desarrollo, antigüedad, amenities o ubicación del inmueble, casi un año despues, el alquiler de un departamento de 1 habitacion ronda entre los $180.000 y los $300.000 mientras que un departamento de 3 habitaciones tiene un costo que parte de los $280.000 y puede superar los $500.000.