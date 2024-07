Dolor e indignación por Carlitos, un caballo de equinoterapia que fue robado y faenado

Los Centros de Equinoterapia de todo el país, emitieron en las últimas horas un comunicado en el que difundieron un lamentable caso ocurrido en la localidad de Colonia Catriel, provincia de Rio Negro.

Ocurrió hace tres días, en la granja que tiene la Asociación Kawell Anay, una entidad civil de Equinoterapia y Actividades Ecuestres de la ciudad rionegrina. Personas de mala fe se robaron "a tiro" a "Carlitos", un caballo de 16 años que era el más querido de la granja donde realizan terapias para niños y adultos con discapacidad.

"La verdad es que no podemos parar de llorar. No podemos creer que haya gente que haga esto... y es que Carlitos no era solo un caballo, era parte de nuestra familia. Estaba adiestrado y desde hace 10 años estaba con nosotros ayudando con las terapias. Es dolorosísimo pasar por esto", comentó Patricia García, a cargo de la asociación civil, a los medios locales.

Desde la entidad denunciaron el robo y se dio intervención a la Fiscalía local. Tras allanar en las últimas horas dos domicilios en la ciudad de Catriel, en uno dieron con los restos del animal, el cual había sido faenado. Parte de la carne la cocinaron y otra parte fue ocultada en un freezer. El presunto autor del hecho fue detenido bajo la imputación de "abigeato agravado".

El comunicado de los Centros de Equinoterapia de todo el país, repudiando el robo y asesinato de "Carlitos". Foto: Facebook Kawell Anay Catriel

"Carlitos" fue robado el martes pasado del predio de la asociación civil. Si bien desde el Facebook Kawell Anay Catriel denunciaron su desaparición y rogaron que el caballo no fuese matado, días después se conoció su triste final.

Entidades y asociaciones que realizan terapias con equinos de todo el país emitieron en las últimas horas un comunicado en el que expresaron su repudio por lo ocurrido. El mismo señala: "Los Centros de Equinoterapia de todo el país, REPUDIAMOS el robo y asesinato de Carlitos, caballo de la Asociación Kawell Anay, Colonia Catriel, Rio Negro".

"EXIGIMOS que la justicia tome las medidas correspondientes a este delito y nos solidarizamos con la Asociación por la gran pérdida", agrega el documento que lleva una foto del animal faenado.

Asimismo, subrayaron: "Los caballos de equinoterapia son parte de nuestro equipo de trabajo y posibilitan mejorar la calidad de vida de las personas que realizan esta importante actividad terapéutica".