Fuerte reclamo de la UNCuyo por la recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios

Este jueves el Consejo Interuniversitario Nacional mantuvo una reunión clave de la que participó la Universidad Nacional de Cuyo, al igual que otras instituciones educativas de la misma índole. En el cónclave reclamaron de forma urgente por la situación salarial de los docentes y no docentes apuntando directamente al Gobierno nacional.

"Reunidas y reunidos en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rectores y representantes de todas las federaciones docentes, nodocentes y estudiantiles del país (FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA, FAGDUT y FUA) manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación salarial crítica e inadmisible que atraviesan docentes y nodocentes del sistema universitario público y por la falta de actualización de los programas de asistencia a estudiantes de las universidades, sustanciales y muchas veces definitorios para la continuidad de su carrera", destaca el comunicado oficial que firma la UNCuyo.

Y suma que: "La sociedad argentina se manifestó en todo el país señalando con contundencia y precisión el rol estratégico que la educación pública, la universidad y la ciencia deben tener para la Nación. Ese rol solo puede ser asumido si se jerarquiza la cuestión educativa como política pública y, consecuentemente, se prioriza la inversión presupuestaria que garantice su normal funcionamiento".

La imagen tras la reunión del CIN.

"La no resolución del conjunto de los problemas enunciados a lo largo de este año somete a nuestro sistema a una situación de emergencia que requiere atención y resolución con celeridad", resaltaron.

En medio de un conflicto por los presupuestos universitarios que ya parece haber quedado "saldado", destacaron: "No hay solución del problema universitario si no encontramos con celeridad respuesta a estas preocupaciones, que no son solo de la comunidad universitaria, sino del conjunto de la sociedad argentina".

"Reclamamos urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y nodocentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas", finalizaron diciendo.