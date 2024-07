El mal momento para la “Abuela la la la la la” que se hizo viral durante el Mundial

La "Abuela la la la la la", la jubilada de 77 años que se hizo viral durante el festejo del triunfo argentino en el Mundial de fútbol de Qatar, sufrió un mal momento al ser víctima de lo que llaman “el cuento del tío”.

La mujer relató que un hombre, que se presentó como médico, la abordó el jueves al mediodía cuando ella regresaba a su casa, en el barrio porteño de Liniers.

Con un ardid que ya hace un tiempo que vienen utilizando los estafadores, esta persona le dijo que tenía un paquete de dólares para entregarle a su sobrino y lo que siguió después fue un verdadero horror.

Con esa excusa, la mujer fue engañada para ingresar al hogar. Y al acceder a la vivienda, otro hombre se sumó al primero. Ambos comenzaron a agredirla físicamente, exigiéndole que entregara sus ahorros en dólares, para luego asaltarla.

"Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron. Por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal", aseveró Cristina en diálogo con Telenueve.

Además, describió: "Me llevaron al comedor, me pegaron y, como me pedían dólares, yo les di los pocos dólares que de casualidad guardaba y que fue lo poco que pude juntar cuando trabajaba. Ahora, ya jubilada, doy gracias que puedo comer y vivir”, manifestó con pena.

Luego de que los asaltantes se fueron, la mujer pidió ayuda. Una ambulancia del SAME debió acudir a su domicilio para atender las lesiones que sufrió en el robo: " Estoy destruida", se lamentó.

Quién es la “Abuela La la la”

Cristina se hizo conocida en las redes sociales por el aliento que recibió de un grupo de jóvenes durante los festejos de la Selección nacional el sábado 26 de noviembre tras ganar el segundo partido que jugó en el Mundial de Fútbol contra México.

Mirá el video que se hizo viral de la "Abuela la la la la la":

La mujer nunca se imaginó que esas imágenes recorrerían el país entero y que se haría viral bajo el apodo de "Abuela la la la la la". En cada partido que el equipo albiceleste salía victorioso, ella iba a la calle con su bandera a festejar, y en cada encuentro, más gente se sumaba.

Un 18 de diciembre de 2022, el barrio colapsó de gente y Cristina fue el centro de atención de la eufórica multitud que se congregó casi tomándola como la cábala para el triunfo argentino.

Luego se sabría que la jubilada de 77 años es hincha de Boca, amante de Lionel Messi, y que es la mayor de tres hermanas.

Tras hacerse viral, la contactaron miembros de la AFA ofreciéndoles pasajes para viajar a Qatar. Pero ella rechazó todas las ofertas y la final la vivió con una multitud de fanáticos que bailaron y cantaron con ella durante horas en el barrio de Liniers.