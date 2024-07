Caso Loan: el peligroso espacio virtual donde esperan encontrar indicios

La Justicia Federal pidió a Interpol un informe sobre actividades ilícitas que se realizaran en la dark web y la deep web en torno al caso Loan que den algún indicio sobre lo ocurrido con el niño. Este espacio virtual se caracteriza por su uso para llevar a cabo distintas actividades delictivas relacionadas con la trata, el tráfico de armas y drogas.

El Internet que se usa diariamente para trabajar, informarse o entretenerse, es un espacio mínimo de internet que se encuentra al alcance de todos, pero de él se desprendieron distintos niveles de profundidad para la comisión de delitos. Para explicar esto, se suele ejemplificar con la idea de un iceberg, que solo tiene un 11% de su volumen total en la superficie mientras el resto permanece sumergido.

En lo que refiere a internet, es solo un 4% lo que se encuentra al alcance de todos en internet, mientras que el resto se encuentra "sumergido", bajo el nombre de "deep web", que se traduce como "internet profunda". Este espacio tiene un 5% del total de la web que se lo conoce como "dark web", haciendo referencia a la profundidad de los mares donde hay una profunda oscuridad y habitan depredadores poco conocidos.

La dark web es utilizada, por si nivel de "oscuridad" para la comisión de los delitos más graves que se pueden imaginar, como contratos de sicarios, torturas, terrorismo, comercio ilegal y demás. Allí, por estas condiciones, se sospecha que puede haber indicios de movimientos que conduzcan a un potencial destino de Loan como mercancía de una red de trata.

Aunque estos espacios suelen utilizarse también para asuntos legales y legítimos, como la protección de información sensible y confidencial, es generalmente identificado con lo delictual. MDZ habló con Pablo Rodríguez Romeo, especialista en informática forense, que explicó: "No es necesario tener ningún conocimiento especial para ingresar, sino que alcanza con tener la aplicación para entrar".

Loan junto a sus padres. Foto: Familia Peña.

Además, el especialista comparó a la dark web o la deep web con un barrio peligroso de cualquier ciudad: "Vos podés entrar, pero es una zona peligrosa. En este caso es igual, ingresás y ahí hay otros códigos, leyes propias que si no las seguís te podés meter en un problema". A pesar de la facilidad con la que se pueda entrar, un mínimo error puede meter a uno en un problema grave, por lo que no es recomendable ingresar.

Con respecto al caso Loan, Rodríguez Romeo destacó que no es tan simple como la red a la que se accede normalmente: "No pueden seguirse unas cuantas direcciones de IP y llegar a un lugar claro". Por este motivo es que encontrar información valiosa en este lugar es algo improbable, aunque no una causa perdida, por lo que mediante el seguimiento de los movimientos de los sospechosos en toda la red, se espera encontrar alguna información que traiga luz sobre el caso Loan.