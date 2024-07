Síntomas de alerta y qué hacer ante una intoxicación por monóxido de carbono

En los últimos días, Mendoza ha sido escenario de varios casos trágicos de intoxicación por monóxido de carbono (CO). El 28 de junio, dos familias resultaron intoxicadas. En Guaymallén, cinco menores fueron afectados después de que sus padres dejaran un brasero encendido durante la noche para calefaccionar la habitación. En Palmira, San Martín, una familia completa, incluyendo una bebé recién nacida, sufrió una situación similar debido a una pantalla de gas natural se apagó y dejó una fuga. El 29 de junio, una mujer de 72 años se convirtió en una nueva víctima fatal en Godoy Cruz, después de dejar una pava con agua sobre una hornalla prendida.

"El monóxido de carbono es un gas invisible, sin olor y altamente nocivo que compromete la vida de las personas. La exposición al monóxido de carbono deja serias afecciones en el sistema neurológico, en el caso de supervivencia. Es algo con lo que no podemos jugar y debemos tener muchísimo cuidado", había explicado Daniel Burrieza, director de Defensa Civil de la provincia de Mendoza semanas atrás en MDZ Radio 105.5 FM. La intoxicación por monóxido de carbono es un peligro real durante el invierno, pero con conocimiento y precauciones adecuadas, se pueden prevenir tragedias.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Estar atentos a los síntomas, actuar rápidamente ante una sospecha de intoxicación y seguir consejos de seguridad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mantenerse informado y preparado es esencial para protegerse a uno mismo y a los demás.

Síntomas de intoxicación por monóxido de carbono

La intoxicación por monóxido de carbono puede variar desde síntomas leves hasta graves y, en casos extremos, ser mortal. Entre los síntomas más comunes se encuentran el dolor de cabeza constante y punzante, mareos, sensación de debilidad, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, confusión y, en casos severos, pérdida de conciencia. Reconocer estos signos a tiempo es crucial para prevenir consecuencias fatales.

Primeros auxilios ante una intoxicación por monóxido de carbono

Ante una sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, es fundamental actuar de inmediato. Lo primero es ventilar el área abriendo puertas y ventanas para permitir la entrada de aire fresco y reducir la concentración de CO. A continuación, se debe trasladar a la persona afectada al aire libre lo más rápido posible y contactar de inmediato a los servicios de emergencia para recibir asistencia médica. No se debe retrasar la atención médica, ya que los efectos del CO pueden empeorar rápidamente, incluso si los síntomas iniciales parecen leves.

Consejos para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono en invierno

De acuerdo al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el monóxido de carbono (CO) es un gas letal que se produce durante cualquier proceso de combustión. Una de las principales causas de su aparición está en el mal estado de los artefactos de gas y la insuficiente ventilación de los ambientes en los cuales se produce tal combustión.La prevención es la clave para evitar la intoxicación por monóxido de carbono.

Algunas recomendaciones esenciales para mantener el hogar seguro durante los meses fríos: