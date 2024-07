Desde Francia: el crecimiento de la extrema derecha según la mirada de una argentina

El 10 de junio la Unión Europea inauguró un proceso político marcado por el ascenso de la extrema derecha en las elecciones para el Parlamento Europeo. Tras conocerse los resultados, los medios de comunicación centraron sus crónicas en dos países emblemáticos como Alemania y Francia, donde el fenómeno fue aún más acentuado que en el resto del continente. No era para menos, estaban hablando de dos de los Estados con más escaños en su haber respecto al reparto de bancas. En el país galo el golpe fue aún más fuerte. El presidente Emmanuel Macron se encontró con un tsunami que no vio venir. Esa marea de votos estuvo protagonizada por Marine Le Pen y su Agrupación Nacional, que lo duplicó en sufragios y lo obligó a convocar anticipadamente a elecciones parlamentarias para el 30 de junio. En ese contexto, la mega estrella de fútbol, Kylian Mbappé, sentó postura y afirmó: “los extremos están llamando a la puerta del poder y tenemos la oportunidad de dar forma al futuro de nuestro país”.

El segundo golpe al partido Renacimiento de Macron llegó el pasado domingo, cuando la extrema derecha se alzó con una victoria en primera vuelta tras obtener el 33,2 por ciento de los votos. Ahora, resta saber si mantendrá esa posición el 7 de junio, cuando los franceses vuelvan a las urnas para definir su futuro. Cuando eso ocurra, Natasha Fedre, una argentina y militante que vive en el país galo desde 2007, será testigo de lo que podría significar un verdadero cambio de época.

El colectivo nació hace 6 mese

Cuando la joven llegó a Francia hace 17 años, se instaló en la ciudad de Niza y, dos años después, aterrizó en París. Antes había vivido en Brasil. No hablaba el idioma, pero contaba con un amigo que ya estaba instalado y una visa de estudio que le permitía residir legalmente. “Al principio todo es nuevo y llamativo, comparás todo con lo que conocés, en mi caso con Buenos Aires. Con los años te vas dando cuenta que hay cosas buenas y no tan buenas. Hoy, ya instalada, tengo una mirada más crítica, prefiero vivir en Monteruil, muy cerquita de París, que me sigue fascinando con su arquitectura, cultura, arte, sus parques y la diversidad de gente que vive o trabaja acá”, cuenta a MDZ.

En Europa también está emergiendo otro fenómeno político pero con aires rioplatenses. Nacieron tras la victoria de Javier Milei, pero también como respuesta a lo que sucede en el viejo continente. Están organizados, cada vez son más y ya cuentan con un importante nivel de actividad en Madrid, Barcelona, Berlín y París, solo por citar algunos ejemplos. De hecho, Natasha es una de las fundadoras de Argentina en Lucha París. “Fue una necesidad de encontrarnos, organizarnos para poder poner en palabras y acciones lo que estábamos viviendo, o más bien sufriendo, desde lejos”, afirma.

Marine Le Pen, en las últimas elecciones

Y agrega: “funcionamos en asamblea, tomamos decisiones por consenso. Buscamos visibilizar lo que pasa en Argentina. Tenemos muchos debates abiertos, porque, si bien estamos "del mismo lado", la pluralidad de pensamiento prima en el colectivo”.

El crecimiento de la derecha argentina y los paralelismos con Francia

“Soy de las que se dio cuenta tarde de lo que estaba pasando. Poco antes de la primera vuelta. Si bien sabía quién era Milei y su partido, porque me habló de él un joven de mi familia, me costó mucho creer que un personaje así pudiera realmente llegar a presidir la Argentina. Y de pronto, estábamos discutiendo cosas que para mi estaban ya saldadas, como la dictadura y los desaparecidos, los derechos reproductivos, la persecución política e ideológica, entre tantas cosas”, dice sobre lo situación nacional.

Si bien las comparaciones son odiosas y cada país tiene sus particularidades, para Natasha existen algunos puntos de contacto entre la realidad argentina y la francesa. Hija del controvertido –para ser leves- fundador del partido Frente Nacional Jean-Marie Le Pen, quien por ejemplo llegó a negar la existencia del Holocausto judío, Marine Le Pen se hizo cargo de la fuerza política y en 2018 impulsó el cambio de nombre a Agrupación Nacional. “En estos últimos años hubo un cambio fuerte de imagen dentro del partido. Con la dirección de Marine Le Pen, que buscó la estrategia de postularse como algo nuevo. Así se empezó a decir no hemos probado con Agrupación Nacional en el poder, que me recuerda al necesitamos un cambio de Argentina”, explica la joven argentina.

Los militantes argentinos contra la extrema derecha

Foto: Argentina en Lucha París

Según la visión de Natasha, el combustible de la derecha gala está enfocado en lo que lo francesas llaman “mala inmigración”. “Eso coincide con el mensaje que bajan los grandes medios, siempre hay un enemigo al culpar de todo, se llame inmigración o socialismo”, afirma. En síntesis, en Europa son los migrantes y en nuestro país, el socialismo. El otro punto de contacto está en las redes sociales. Tienen un trabajo muy fuerte ahí, en Tik-Tok, le hablan a los jóvenes y muchos de esos jóvenes son salidos de la misma inmigración que Agrupación Nacional condena. También hay muchos trolls en las redes para marcar tendencias de opinión”, dice.

Sobre Milei y la mirada francesa, advierte: “muchos lo ven como un personaje raro. Tienen grabada la imagen de Milei con la motosierra y es difícil de entender como alguien así llega a ser presidente de un país complejo como Argentina. Por el momento, no creo que ni la extrema derecha, ni Macron quieran quedar pegados a la imagen de Milei”.

Elecciones francés y un futuro incierto

Tras la dura derrota sufrida por Macron en las elecciones europeas, el presidente francés decidió arriesgar y anticipar las elecciones de su país. Según los analistas de ese país, el avance de Le Pen lo dejó en una situación de vulnerabilidad cuando aún le restan tres años de mandato. Algunas versiones apostaban que, de no convocar a las urnas, la administración del líder de Renacimiento, podía caer en otoño. A la luz de los resultados, fue un error. Un error que podría llevar al candidato de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, a convertirse en primer ministro. “Hoy hay una sensación de incertidumbre en la población y al mismo tiempo una gran movilización ciudadana, al menos en Paris y periferia”, cierra Natasha.