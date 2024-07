En sintonía con Nación, una provincia avanza con la compra de Taser: en qué casos serán usadas

Pocos días después de que el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó la Resolución 2024-704 que reglamentó el empleo de armamento no letal de inmovilización e incapacitación de agresores para las Fuerzas Federales, la provincia de Santa Fe confirmó que trabaja en la compra de pistolas Taser para la Policía.

Desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe informaron que el proceso administrativo para la adquisición de 50 pistolas Taser ya está en marcha y son optimistas en poder tenerlas antes de fin de año. Si bien desde el Gobierno siempre se mostraron favorables al uso de este tipo de herramientas intermedias, incluso lo hizo el propio Maximiliano Pullaro cuando fue ministro de Seguridad de Santa Fe, la decisión de avanzar se tomó luego de demostraciones y pruebas sobre la utilización de las mismas.

Por definición, el objetivo de las pistolas Taser es inmovilizar al objetivo y permitir la detención, siempre que el sospechoso se muestre como un peligro inminente, tanto para los efectivos de seguridad, para sí mismo y para terceros. Lo que parece de uso sencillo, requiere de una importante capacitación para saber cómo y en qué situaciones utilizarla.

"La verdad que no es necesario herir o utilizar un arma de fuego cuando es posible utilizar armas de menor letalidad”, aseguró Armando Faraoni, subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. A su vez remarcó que las Taser “no son armas no letales, sino que son armas de menor letalidad porque el arma no letal no existe”.

Respecto a las situaciones en que se puede utilizar la pistola Taser, el funcionario indicó que la recomendación es hacerlo especialmente en aquellas personas que están con una psiquis alterada o con algún efecto de estupefacientes, y no para el uso común de infantería. “La pistola Taser genera un arco electrovoltaico que hace pasar por el agresor 50.000 voltios de tensión pero con una intensidad de corriente muy baja de 2 miliamperios, por lo que no hay que asociar el voltaje a la letalidad", explicó Faraoni.

Santa Fe espera 50 pistolas Taser. Foto: MDZ

Luego de años de debates y controversias acerca de la necesidad o no de incorporar las Taser, Nación y ahora las provincias decidieron avanzar. Al respecto y para llevar tranquilidad sobre el funcionamiento y evitar abusos se aclaró que la pistola tiene instrumentos de auditoría.

“Tiene una caja negra donde queda almacenado el momento en que se desenfunda, la tensión de corriente que se dispara al agresor, la intensidad de corriente que circula, cómo impactaron los dardos, pero además de eso, el agente que porta tiene una bodycam en el pecho que siempre está grabando, lo que permite tener un registro fílmico del contexto en el cual el arma fue desenfundada”, comentó Armando Faraoni.

Por su parte, el 30 de mayo pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich presentó las pistolas Taser que utilizan los policías en los trenes a través del programa Estaciones Seguras y destacó que se trata de una "herramienta que nos permite ir directamente a la persona que se quiere inmovilizar. A diferencia de un arma 9 mm, una Taser no genera una situación que puede traer consecuencias no deseadas".

En un "guiño" a Nación, Santa Fe decidió avanzar en el mismo sentido respecto a la utilización de este tipo de armas. Al margen de algunos desencuentros al comienzo de la gestión, las partes vienen trabajando de forma coordinada respecto a la lucha contra el narcotráfico y el enfrentamiento entre grupos de poder, principalmente en la ciudad de Rosario.

El Plan Bandera, sumado al despliegue de las fuerzas federales en el territorio de la provincia, más el fuerte control que dispuso Santa Fe hacia el interior del Servicio Penitenciario son el trazo grueso de las principales políticas que se implementaron y que ayudan a entender este momento de paz.

En la comparación interanual del primer semestre se registró un descenso superior al 52% en la cantidad de homicidios en toda la bota santafesina. Durante los primeros seis meses del año hubo 103 víctimas de homicidios en la provincia. En el departamento La Capital se registraron 20 casos, mientras que en Rosario fueron 58. Se trata de las cifras más bajas para el período enero-junio desde el año 2014.