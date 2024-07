El trastorno que genera en los vecinos la nueva Planta Verificadora de Guaymallén

Tras la decisión del Gobierno a fines del año pasado de adjudicarle el grabado de autopartes y verificación del automotor al Círculo Policial de Mendoza, las plantas verificadoras dejaron de estar bajo la concesión del Cerpol (Centro de Retirados de la Policía de Mendoza) y pasaron a manos del Círculo. En ese cambio, también se hizo la mudanza del galpón que se encontraba en calle Independencia de Godoy Cruz hacia Guaymallén. La Planta Verificadora de autopartes, ubicada a metros de la Costanera, se ha convertido en un verdadero martirio para los vecinos de la calle Pedro Vargas.

En la Planta Verificadora de Guaymallén se realiza la revisión vehicular, verificación física y grabados de todos los vehículos del Gran Mendoza, tanto los 0 kilómetros como los usados. Pese a la crisis, se trata de un mercado en constante movimiento y, por ende, la circulación vehícular es constante. A la hora de vender un vehículo (o de comprarlo) el encargado de la venta es quien tiene que llevar el auto, moto o camioneta a la Planta Verificadora de Mendoza. Se trata de un paso clave, ya que el papel que se entrega en la verificación es uno de los requisitos que piden en el Registro Automotor para hacer la transferencia.

El ingreso a la Planta Verificadora por calle Pedro Vargas a metros de la Costanera. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Por esa razón, son centenares de vehículos, principalmente autos, motos y camionetas, los que pasan por día por la Planta Verificadora, única para todo el Gran Mendoza. Las otras plantas de la provincia están ubicadas en los departamentos de Junín, Tupungato, San Rafael, Alvear y Malargüe.

El galpón está ubicado en la esquina de Av. Ejército de los Andes, lateral de la Costanera y Pedro Vargas, calle por donde se ingresa. Esto ha generado un martirio constante en los vecinos de la zona que pelean día a día para poder ingresar o salir con sus vehículos de sus casas.

Momento en el que la camioneta obstruye el puente de la casa aledaña a la Planta Verificadora. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

“Desde febrero que está esto acá se nos complicó muchísimo la entrada y salida de la casa”, expresó Mirta, una de las vecinas de la Planta Verificadora. Desde MDZ pudimos constatar como una de las mujeres que vive con ella, tuvo que esperar un largo rato para poder ingresar con su auto al puente de la casa debido a que una camioneta que estaba en la fila para ingresar a la Planta Verificadora ni se percataba de que la mujer necesitaba pasar.

Mirta tuvo que salir de su casa para pedirle al conductor que corriera la camioneta. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

“La otra vez una vecina vino para acá e hizo un lío porque no puede ser que cada vez que queramos salir de la casa, tengamos que ir a pedir que nos despejen la calle. Para colmo es una calle re transitada por el paso a la Costanera, pasan colectivos, todo”, exopresó la mujer. El galpón es mucho más chico, con menor capacidad y está ubicado en una zona complicada, así lo reconocen los mismos encargados del lugar. Sin embargo, aseguran que nada se puede hacer al respecto.

Finalmente, la mujer pudo ingresar luego de un rato de espera. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

“Es un trastorno, cada vez que tenemos que salir, tengo que ir a la planta para que me despejen el puente. Para salir y para entrar, igual porque no respetan los puentes. Una vez pusimos conos y esquivaban los conos y ocupaban el puente, no los respetan. Y encima nos insultan a nosotras por entorpecer el tránsito pero son ellos los que no nos dejan pasar”.

La Planta Verificadora por dentro