Expulsaron a tres alumnos por drogar a sus compañeros con clonazepam

Tres estudiantes del colegio 8.152 "Madre Teresa de Calcuta" de Salta fueron expulsados de la institución educativa por estar involucrados en la elaboración de una torta con clonazepam. El hecho ocurrió la semana pasada en el marco de un festejo de cumpleaños de una de las alumnas. Tras consumir la preparación, tres alumnos resultaron intoxicados y debieron ser atendidos.

El episodio ocurrió el viernes pasado durante el festejo de cumpleaños de una de las estudiantes del colegio secundario Madre Teresa de Calcuta. Según informaron desde el medio salteño El Tribuno, los alumnos cortaron la torta de cumpleaños alrededor de las 13.20 y, cerca de las 16.30, presentaron los síntomas de intoxicación.

La joven que cumplía años y otros dos chicos, todos de 15 años, resultaron con síntomas y tuvieron que ser atendidos por personal de salud del hospital San Bernardo que se encuentra a siete cuadras de la institución educativa donde tuvo lugar el hecho. Tras presentar mareos y cansancio, a la estudiante le practicaron un lavaje de estómago.

Luego del episodio, la alumna que llevó la torta dejó de asistir al colegio y se ausentó durante tres días de su hogar. Ante esta situación, sus padres hicieron la denuncia y la Policía de Salta activó el protocolo de búsqueda de personas. Finalmente, este lunes, las autoridades la encontraron en la localidad de La Merced, según precisó el diario local.

Alejandro Vilte, el director del establecimiento, dijo en diálogo con el medio salteño: “No asocio como una broma lo ocurrido. Más bien, para mí, en lo personal, es una actitud ante la salud de los compañeros, un hecho que no puedo caracterizar como delictivo pero sí es atentar contra la vida de compañeros” y agregó: “No fue algo que ya venían moviendo o tratando para generar esto. En el curso, no hay problemas de conducta entre compañeras. No había antecedentes como para decir que iba a pasar esto”.

En tanto, se supo que hoy se reincorporaron los adolescentes involucrados en el episodio y que los directivos se reunieron con referentes de los ministerios de Educación, Salud y la Policía. Vilte mencionó que los tutores de los alumnos que recibieron el pase deben buscarles lugar para que tengan continuidad educativa y aclaró que "el pase no va acompañado de antecedentes sobre lo ocurrido".