Tras las elecciones, cómo es la situación en la Casa de Venezuela en Mendoza y qué opinan los venezolanos

En medio de denuncias por fraude electoral, el Consejo Nacional Electora (CNE) de Venezuela dio a conocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. Según estos datos, Nicolás Maduro fue reelecto con un 51,20% de los votos mientras que el candidato de la oposición, Edmundo González, logró un 44,2%. Para la CNE, con el 80% de las mesas escrutadas, el resultado de las elecciones en Venezuela es “contundente e irreversible”. Cómo es la situación en Mendoza y qué opinan venezolanos residentes en la provincia.

En horas de la madrugada, cuando la CNE anunció el triunfo de Nicolás Maduro y lo calificó como irreversible, el descontento no tardó en expresarse en las inmediaciones de la Embajada venezolana en CABA. En Mendoza, venezolanos esperaron los resultados en la puerta de la Casa de Venezuela, ubicada en calle Garibaldi 250, entre Rioja y Salta manifestando el apoyo a la líder de la oposición, María Corina Machado.

Este lunes por la mañana, la puerta de la Casa de Venezuela lucía intacta, sin signos de disturbios y completamente desierta. Ni las autoridades estaban adentro, ni venezolanos se acercaron al lugar a reclamar. Sin embargo, la desilusión es total entre los ciudadanos de la República Bolivariana.

Ciro Antonio Aponte, presidente de la Asociación de Venezolanos en Cuyo expresó a MDZ que al igual que la mayoría de los venezolanos. “Si bien estamos acostumbrados ya a terminar de esta manera, con fraude total como en la gran mayoría de las elecciones que hubo en el país desde hace 20 años, teníamos la esperanza de que esto cambiara y que realmente se aceptara la decisión del pueblo venezolano”, señaló.

"Solamente nos queda esperar el lineamiento de la oposición venezolana, en este caso de María Corina y Edmundo para saber qué vamos a hacer los venezolanos”, sostuvo Aponte. “Nosotros estamos conscientes de la situación. Creemos que esto se debe revertir porque se tienen las actas porque ha sido muy bien fiscalizado. Con todo y que en Venezuela el régimen de Maduro impidió la llegada de peores internacionales, estamos bastante claros en lo que sucedió: Edmundo ganó con más de un 70% la elección en el país, una elección histórica, un pueblo venezolano que jamás en la vida había salido de esta manera a expresar su voluntad y terminó siendo defraudado como como venía sucediendo durante estos 25 años”, agregó.

La Casa de Venezuela en Mendoza este lunes. Foto: MDZ

Mayrin, es otra venezolana viviendo en Mendoza. Para ella “es raro todo”. “Lo que denuncia la oposición es que ellos tienen el 40% de las mesas escrutadas y falta el otro 40. En ese sentido, con ese 40% de las actas que tiene la oposición, Edmundo está en un 70% arriba sobre Maduro. Hoy es un día clave. No está resuelto y no es como ellos dicen que ya es irreversible. Desde el punto de vista electoral. Por eso la denuncia de la oposición. No están cantando fraude, pero van por la transparencia”.

Sobre la situación en Venezuela, Mayrin contó que vivir en el país gobernado por el chavismo es complejo. “Mi mamá es jubilada, profesora universitaria con Maestría, y gana 3 dólares al mes. Los servicios fallan, hay agua dos veces a la semana, se va la luz a cada rato; el transporte público cada vez es peor. Mi papá se enfermó hace poco y le tocó recorrer varios hospitales y falleció en las peores condiciones. Los exámenes carísimos, había que comprar todos los insumos. Tengo un hermano y gana 150 dólares al mes. Se vive muy mal. Todo está dolarizado”, analizó.

Las calles de Bogotá durante el domingo de elecciones. Foto: EFE.

Por su parte, pese a la tristeza, Lenin Sánchez se mostró esperanzado por la caída del régimen de Maduro. “Sabemos que la dictadura con votos no salía, eso ya lo sabíamos y sin embargo, fue una de las esperanzas que podíamos llegar a tener al final del túnel”, manifestó. En relación a la denuncia de fraude, indicó que existen muchos elementos, tanto previos a las elecciones como del mismo día. “Tenemos familiares en Venezuela, amistades que se les ofertó dinero para que votaran a favor, ya eso nos deja nos deja mucho que decir a nosotros sobre la mafia que están acostumbrados”, afirmó el venezolano.

A ello se sumó la negación de veedores internacionales que desde la opinión de Sánchez fue porque “ya tenían entre sus jugadas todo armado y no les conviene que parte internacional esté presente porque sabían que eran resultados fraudulentos los que se venían. Ayer en las votaciones en múltiples centros electorales hay videos, material documentado donde se puede ver que sacaban las cajas con los votos, los quemaban, cerraron centros de votación en múltiples estados del país o múltiples provincias”, añadió el venezolano como fundamento de la denuncia de fraude electoral.

Foto: EFE.

“Por esa razón más de 8 millones de venezolanos han salido al exterior en busca de una mejor calidad de vida y no se les habilitó el derecho al voto porque sencillamente son personas que saben que están en contra de la dictadura y solo una minoría pudo apenas poder ejercer el derecho al voto”, explicó Lenin.

El presidente de la Asociación de Venezolanos en Cuyo, aseguró que van a seguir los lineamientos de la oposición en Venezuela. “Vamos a llamar a la cordura a la comunidad venezolana que se va a salir a expresar”, dijo Ciro y advirtió que “estas horas van a ser decisivas porque la decisión que tienen muchísimos venezolanos en el mundo es muy grande. Hay 7.7 o más de 7.7 millones venezolanos en el mundo y solamente pudieron ejercer su derecho 69.000”.