¿Tenés la Sube, el dólar? Cómo hacer para viajar en el segundo semestre: del déficit al superávit de actitud.

¿Estás haciéndote?. A imagen y semejanza. ¿Del mercado?. ¿De las circunstancias?. ¿Del otro?. De Dios… ¿De la última cena…?

“¿Cómo se les ocurrió a doce hombres pobres, y además ignorantes, que habían pasado su vida en lagos y ríos, emprender semejante trabajo? Ellos, que tal vez nunca habían puesto un pie en una ciudad o en una plaza, ¿cómo podrían pensar en enfrentarse a toda la tierra? Más bien, no deberían haber dicho: ¿Y ahora qué? El no pudo salvarse a sí mismo, ¿cómo podrá defendernos? ¿En vida no logró conquistar una sola nación y nosotros, solo con su nombre, deberíamos conquistar el mundo entero?” (carta de san Juan Crisóstomo)

Ilustración de Juan Barros.

¿Cómo nos incluye Dios? Como nos ama… Y darnos cuenta es a través de como nos amamos…

Y… ¿cómo incluyo a Dios?

¿Y cómo me incluyo en mí?

¿Quiero ser a imagen y semejanza de…?

¿A imagen y semejanza de mí?

Como nos amamos… amamos a Dios.

El deseo es la herida.

La humildad no es tal como queremos ser.

Es tal como somos.

Soy como fuiste conmigo.

Sos como fui con vos

Como sos es como Dios puede ser en vos.

Los recuerdos nos sinceran.

Lo que más sabemos es como podemos amar.

¡Como soy es como puedo creer. Ilustración de Juan Barros.

Sos como sos en el lugar del otro.

Tus sombras son las de los otros que se proyectan en tu alma.

Podés Ver como podés mirarte.

El deseo es el acento del tú.

Somos como queremos que nos amen.

Y somos como somos amados…

Hasta quien nos hace amar más…

Tu deseo es como sabés ser.

Tu deseo es tu rabia. Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.