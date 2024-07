Fanny Mandelbaum: "Hasta ahora el periodismo trabajó mejor que las autoridades"

Pasaron exactamente 47 días desde aquel jueves 13 de junio que Loan Peña fue visto por última vez. Por este motivo se convoca a una marcha federal para este domingo a las 16, y reclamar por su pronta aparición y también pedir por la cantidad de niños desaparecidos, que este caso Loan dejó en descubierto. A través de un video donde la Hermana Martha Pelloni, referente de estos casos de desaparición de niños, vinculados a la trata de menores, donde convoca como punto principal en la Ciudad de Buenos aires, reunirse en el Obelisco a las 16 horas.

Con motivo de esta convocatoria, MDZ dialogó con Fanny Mandelbaum, periodista, quien en el años 1991 cubrió para Telefé Noticias, el caso de María Soledad Morales.

-¿Fanny que es lo primero que te hace recordar el caso de Loan Peña?

-Me recuerda una investigación que hice con la Hermana Marta Pelloni en Goya, Corrientes, hace por lo menos unos 30 años atrás, para Telefe Noticias, que el otro día les pedía a los chicos de archivo, si podían buscar ese material, donde ya se decía que vendían a los niños, y había algo mucho más terrible todavía, gente cercana a una organización, violaba y embarazaba a las chicas para entregar sus bebés recién nacidos.

La que estaba relacionada en esos años con esos casos era la secretaria del menor y la familia, donde los padres iban a entregar a los chicos, y el marido de la secretaria era abogado, y los vendía a Alemania. Las familias de Alemania venían, se quedaban un par de semanas en Goya, y se iban con los niños, con los documentos "en regla" como si fueron padres e hijos. Hagan cuentas 30 años atrás y sabrán quien gobernaba la provincia de Corrientes. Pero también decía que no había pruebas de que el gobierno tenía conocimiento de todas estas maniobras. Por eso, no me llama la atención de todo esto que está sucediendo con este caso Loan.

Loan lleva más de un mes desaparecido

-¿Le das cierto porcentaje al periodismo de responsabilidad si se esclarece el caso por haberse quedado en ese lugar?

-Me emociona pensar que se haya unido todo el periodismo para instalarse en ese lugar y recorrer con las cámaras y los micrófonos, porque indudablemente cuando empezó todo era como un buen tema, y hay grande profesionales trabajando. Pero a esta altura del partido, la gente ya no quiere ver más el tema, quiere soluciones. Por eso mismo la Hermana Marta Pelloni está llamando a una concentración en el obelisco el domingo. Ya están pidiendo que realmente la gente salga a la calle a decir basta con estos abogados, basta con este comisario, basta con estos tipos. Que una es secretaría en el Estado y él era del servicio de inteligencia de la Marina. Porque no se hizo nada de lo que se debía haber hecho la primera semana.

Sueño con que realmente esto que yo pienso sea verdad, que Loan ya está muy lejos, quizás en el viejo continente. Pero que está vivo. Es muy triste esto, es muy triste que no se pueda... Te digo, algunos periodistas están trabajando mejor que la justicia. Están trabajando las 24 horas. Me hacía acordar al caso María Soledad donde no teníamos un horario. Estábamos en busca de la verdad, pero no puede ser que sea los periodistas son los que descubren nuevas pruebas y los cabos sueltos en algunas declaraciones.

-¿Cuánto te hace acordar este caso Loan, al caso de María Soledad Morales?

-Hay muchos puntos en común, hay fiscales que no sirven, hay gobernadores que no sirven. Hay gente que está tapando una red impresionante de venta de bebés. Yo estuve siete años yendo y viniendo a Catamarca. Hasta que no salió el juicio con la culpabilidad, el canal me siguió mandando. Creo que fue el único canal que siempre mandó a la misma periodista, porque te puedo asegurar y lo digo siempre, todos hemos trabajado poniendo el alma y el corazón en esto, todos los canales. Trabajábamos en un bien común y no había primicias. El que encontraba algo interesante primero hacía la nota y después llamaba al resto para que la pudieran hacer, porque esa es la única forma de luchar codo a codo para buscar la verdad y no para buscar rating. Fanny Mandelbaum

-¿Cómo ves el enfoque de cada canal de noticias, hay un abuso de la placa "Urgente"?

-Me tienen cansada con ese tema. Todos queremos ese urgente. para decirnos que apareció Loan. Eso es lo urgente. O que metieron presos Fulano, Mengano, Zutano. Porque acá hay mucha gente que se va a quebrar. Acá hay fiscales, acá hay diputados que acompañaron a Laudelina, Yo me pregunto, ¿qué hace un comisario cuidando el coche de alguien que está sospechado? Además no nos olvidemos que el comisario tiene una denuncia por violación, es decir ¿vos mandás a un comisario que violó en un pueblito a otro pueblito? Por más que lo mandes a un pueblito en el interior del país, pensás que nadie se va a enterar. No, pero cómo la justicia avala y la policía provincial avala esto.

-¿Qué reflexión te merece el hecho de que vayan a hacer inspecciones o rastrillajes donde ya hicieron cuatro o cinco veces que vayan otra vez a lo mismo?

-Me fastidia mucho, por ejemplo, no entiendo al cura ese que hacía dormir en su casa al comisario. Hay un montón de cosas que no puedo entender. No puedo entender cómo creen que el botín es del nene, cuando si el nene hubiera hundido el pie hasta esa profundidad no hubiera podido salir. Es un pantano, entonces no me cuentes que el chico perdió las zapatillas y siguió caminando descalzo. Exactamente. Hay cosas que el sentido común te prohíbe pensar. Pero todo el mundo saca conclusiones, pero no razona.

Solo espero que pronto se sepa donde está Loan, aunque esté en otro país, pero saber que está vivo.