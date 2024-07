En Guaymallén, propietarios denuncian que el empresario Florentino Paco sigue sin cumplir

La muerte de un niño de 6 años en marzo del 2023 dejó al descubierto serias irregularidades en los emprendimientos de Idandi SA, la constructora de Florentino Daniel Paco. Sin embargo, "el rey de Guaymallén" siguió operando al margen de la ley, entre otros negocios, con la venta de autos en un descampado. En aquel entonces, cuando Paco estuvo en el ojo de la tormenta, desde la Municipalidad aseguraron que estaba construyendo 500 viviendas sin permisos en regla. Marcelo Mut es uno de los propietarios estafados en los loteos de Elpidio González y Estrada y aseguró en MDZ Radio 105.5 FM que, al día de la fecha, no tienen respuestas. Hay más de 20 denuncias radicadas en el Ministerio Público Fiscal. "Nos ha estafado a todos. Nos está complicando nuestros proyectos familiares. Nos da mucha impotencia", aseguró el damnificado.

El problema afecta a más de 200 personas que compraron terrenos entre 2018 y 2019 a Idandi SA. Paco "tenía un plazo de un año para realizar las obras de urbanización, asfalto, garitas y colocar los servicios que no estaban disponibles en ese momento". La situación se ha prolongado debido a trámites en la Municipalidad, Edemsa, Ecogas y Aysam. Sin embargo, Mut aseguró que dichos trámites "ya están listos para que él vaya y pague a la gente que contrató. Hablamos con los dueños de esas empresas que tienen que ejecutar las obras y nos dicen que no las hacen porque no les pagan directamente".

Mut señaló que se trata de "un procedimiento que hace permanente, no solamente en nuestro loteo, sino con muchos otros desarrollos que ha hecho en Guaymallén". "Hoy nos encontramos con propietarios con las viviendas listas para habitar, con proyectos familiares, que estamos viendo en otros lados y no nos podemos mudar porque no está hecha la red de gas, la red eléctrica interna del barrio". "Ha sido una tortura desde el año 2020 en adelante que empezamos a exigirle que haga las cosas y que cumpla con lo que firmó", explicó Mut. Según él, Florentino Paco ha realizado todas las acciones posibles para evitar que los trámites avancen.

Mut expresó su frustración: "Nos ha estafado a todos. Nos está complicando nuestros proyectos familiares. Nos da mucha impotencia". Además de las más de 20 denuncias penales en el Ministerio Público Fiscal, afirmó que "también hay 17 demandas civiles en curso" precisó Mut y agregó que hay desvío de fondos, señalando que "la plata él la cobró al 100% a valores bastante importantes mientras sigue realizando negocios y viviendo lujosamente".

La falta de comunicación por parte de Paco es otro problema. "No contesta desde hace años. Pone a su familia, o empleados y ellos no tienen capacidad de resolución de nada", comentó Mut. "A uno le da mucha impotencia que a gente así le permitan desarrollar proyectos y sigan viviendo de lujo cuando estafan gente". Ante la falta de respuestas y un sentimiento de desprotección, Mut comentó que decidieron acudir a los medios de comunicación. "Nosotros somos gente que trabaja. Son los ahorros de nuestra vida y nos duele muchísimo", cerró.

Escuchá la entrevista completa