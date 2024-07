Juan Pablo Staiti, un hijo del rock con nuevos proyectos

El legado de uno de los mejores guitarristas mendocinos de la historia sigue vigente a través de su hijo. El próximo viernes 2 de agosto, en el Teatro Mendoza, el hijo de Felipe Staiti presentará "Crónicas del Rock Nacional", un espectáculo que ofrecerá un recorrido cronológico por la historia del rock argentino desde sus inicios hasta la restauración democrática. Juan Pablo Staiti habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre detalles del espectáculo, futuros proyectos y todo lo que significa crear música en el contexto actual.

Respecto al show próximo, Staiti dijo que "va a ser un show bastante lindo porque es un choque que va a trascender un poco la música". El evento contará también con la presencia de Ricardo "Rulo" Fimiani y es una selección de canciones que representan las distintas épocas, desde los años 60 en adelante. Es un show que "está muy asociado con el contexto sociopolítico de cada momento. Va a estar Marcelo Tabares haciendo unos relatos que nosotros consideramos son bastante importantes".

"Yo tengo recuerdos, así de muy chiquito, de odiar la música". Para Staiti la decisión de volverse músico no fue temprana. "Todos tenemos un montón de partes que uno conoce de si mismo y partes desconocidas que vas descubriendo". Entonces, mucho tiempo después, cuando tenía 20 años, se fue a estudiar música a Los Ángeles. Hoy trabaja como sesionista en la provincia. "Ahora estoy armando mi proyecto, con mis canciones. Lo estoy armando en simultáneo a estos teatros que vamos a hacer con Rulo".

Además, Staiti mencionó sus influencias: "La música que más me gusta es el rock de los de los ochenta. Y las bandas que más me han llamado la atención son esas nuevas súper bandas que por ahí se forman. Me gusta mucho un guitarrista que se llama Richie Kotzen, que es cantante también y toca con la banda nueva hace un par de años, The Winery Dogs, con Billie Sheehan y Mike Portnoy. Me gusta mucho eso".

"Justamente lo que estoy haciendo ahora es tratar de componer canciones", agregó. Por último el guitarrista habló sobre la actualidad en la música. "Ha cambiado también mucho la industria, lo que se está escuchando y cual es el concepto que traen estos nuevos artistas. Y yo creo que más allá de lo que se está escuchando, por ahí se trata de lo que yo quiero mostrar o decir en lo que estoy haciendo ahora. Pero sí sé que se nota que ha cambiado un montón. Quizás por eso me gusta mucho la música y todo esto de los 80 o esta más rockera, más tracción a sangre. Con la música urbana y todo eso que uno escucha hoy en la radio me falta algo".

Escuchá la entrevista completa: