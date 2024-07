AMProS da inicio al paro de este viernes: qué impacto tendrá la medida de fuerza

Los efectores de la salud pública este viernes y sábado estarán de paro. La medida de fuerza consiste en no asistir a los lugares de trabajo y brindar solamente atención en cuanto a urgencias. La situación se extenderá por las próximas 48 horas, aunque también habrá complicaciones por lo que resta del fin de semana.

Debido al "no acuerdo" con el Gobierno provincial en cuanto a las negociaciones paritarias, los hospitales de Mendoza no tendrán actividad este viernes y sábado salvo algunas debidas excepciones. "Hace una semana rechazamos la última oferta salarial que nos había hecho el Ejecutivo. No hemos tenido ninguna otra noticia, el Ejecutivo dijo que no iba a haber otra oportunidad y que se terminaban las negociaciones. Ante esa situación nos queda un solo camino: reclamar por vía gremial, como hacen todos los gremios del mundo. Y bueno, eso hemos hecho", dijo Claudia Iturbe, titular del gremio de los profesionales de la salud a MDZ.

Durante la tardenoche del jueves, AMProS envió un mensaje a todos sus afiliados indicando que el departamento de legales no había recibido un mensaje dictando la conciliación obligatoria por lo que la medida ya comenzó a regir a las 00. También despacharon en contra de las medidas del Gobierno destacando la insuficiencia de las últimas ofertas salariales acercadas en paritarias.

Según averiguó este medio, no habrá movilización ni concentración, aunque la comisión del gremio estará en el Notti desde las primeras horas de la mañana.

A su vez, en el Gobierno miran de reojo todo lo que va a suceder este fin de semana: con el feriado del jueves, el paro de viernes y sábado y la llegada del domingo son cuatro días completos de atención "restringida" en los efectores de la salud pública. Según aclararon desde el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, el paro consiste en que las guardias y emergencias o urgencias se atiendan como "día domingo", por lo que el paciente deberá reprogramar su ida al hospital o, en caso de urgencias, prever que la atención no será la adecuada producto de la medida de fuerza, al menos en los próximos días.

El antecedente es cercano: hace una semana que AMProS comunicó que iba a comenzar a atender (por dos días) solamente a las emergencias y urgencias, pero con asistencia a los lugares de trabajo. Este último detalle hizo que el acatamiento fuera casi nulo. "El Ministerio de Salud y Deportes comunica que el sistema público sanitario funciona normalmente, con un presentismo cercano al 99%", confirmó un comunicado oficial del Gobierno luego de realizar un relevamiento en los hospitales y todos los efectores públicos provinciales.

Sin embargo, en esta ocasión la medida parece haber tomado un poco más de impacto y será el Ministerio de Salud nuevamente el que evaluará el resultado o el impacto de la decisión que tomó el gremio.

¿Por qué AMProS va al paro?

Luego de que el Ejecutivo provincial realizara tres ofertas a los profesionales de la salud y estos decidieron rechazarla luego de bajarla a las bases, se comunicó oficialmente la medida de fuerza que este viernes ya comenzó a impactar.

La titular del gremio, Claudia Iturbe resaltó que uno de los puntos críticos del conflicto radica en las condiciones salariales propuestas, que incluían un aumento del 5% escalonado y un 2% adicional en ciertos casos de profesionales con dos especialidades distintas. Según la representante, estas propuestas son insuficientes frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo porque "si el básico es muy bajo, los porcentajes sobre los adicionales cubren muy poco".

Además, el ojo se posa en el recurso humano: desde el gremio sostienen que cada vez hay menos profesionales de la salud en Mendoza y que estos deciden emigrar a otras provincias u otros países para poder desempeñarse mejor. Las especialidades médicas que están en un punto crítico, según el reclamo del gremio son: gastroenterólogos infantiles, oncólogos pediatras, neurólogos infantiles, neurocirujanos y anatomopatólogos.