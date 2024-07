Amenazas a Di María: cómo fue la investigación y cuáles son las hipótesis que trabaja la Policía

Horas después de que Ángel Di María rechazó la posibilidad de continuar su carrera en Rosario Central y volver a vivir a la ciudad junto a su familia por miedo a la inseguridad, se produjo la detención de dos personas que podrían estar vinculadas a la barra brava de Newell´s Old Boys y serían quienes llevaron adelante las amenazas. Los fiscales dieron detalles sobre la investigación y el análisis de las hipótesis en torno al hecho.

Las amenazas a Ángel Di María, ícono del fútbol argentino, conmocionaron no solo a la comunidad deportiva sino también a la sociedad en general y no fueron bien recibidas por las autoridades. El "no" de "Fideo" fue otro golpe a la imagen de Rosario que impacta en el turismo y las inversiones. Los investigadores creen que estos actos buscan generar un clima de temor y ejercer presión pública, aprovechando la notoriedad de la víctima.

Al respecto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó detalles del operativo que realizaron de forma conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI), fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).

En este marco, se realizaron diferentes medidas: intervenciones telefónicas y actuaciones subrepticias para determinar identidades y domicilios de los involucrados. Al cabo de tareas de inteligencia se interceptó un auto Audi en la cuadra de Boulevard Seguí al 5300 que derivó en la detención de Alejandro Nicolás F. de 30 años y Sergio "Bebé" D. V., quienes sin oponer resistencia fueron trasladados a la sede de la Policía de Investigaciones con el correspondiente secuestro del vehículo y los celulares de ambos.

Luego se procedió al allanamiento de siete domicilios de personas investigadas y fueron demoradas otras dos personas (un hombre y una mujer), secuestraron 8 teléfonos celulares y más de 20 millones de pesos en efectivo. Además se logró recopilar información adicional sobre la estructura y modus operandi de los implicados. Las autoridades ahora están trabajando en el análisis de los teléfonos y documentos confiscados para desentrañar posibles conexiones y ampliar el espectro de la investigación.

Una de las amenazas a Di María. Foto: MDZ

En conferencia de prensa, el Fiscal Regional Interventor, Matías Merlo, explicó que "a los detenidos se llega a través de una investigación del fiscal Socca, junto con la Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, en virtud de que se pudo establecer que había una orden dada para hacer esta amenaza. Y se realizaron diferentes tareas investigativas a los fines de detectar quiénes eran las personas que habían enviado esta orden".

Merlo señaló que "lo importante es que la persona que consideramos que era el autor intelectual, está detenido, producto de un trabajo realizado entre la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad y también porque nos faltaba una pata que era el instigador. Hoy consideramos que tenemos elementos suficientes para llevarlo a audiencia imputativa y lograr una medida cautelar".

Por otro lado, el fiscal Pablo Socca, al ser consultado sobre la posibilidad de que los detenidos pertenezcan a la barra brava de Newell’s Old Boys, respondió: "Tenemos comprobado que son hinchas de ese club, que van a la cancha, pero la hipótesis de que pertenezcan a la barra la vamos a investigar, aunque no lo tenemos comprobado".

Las hipótesis sobre las amenazas a Di María

En cuanto al posible móvil del hecho, Socca explicó: "Barajamos varias hipótesis en función de cómo se produjo, los medios que se utilizaron, el mensaje que se dejó. Son varias las posibilidades. Usamos la figura de ‘intimidación pública’ porque, en ese momento, se sucedían todos los días muchísimos carteles y balaceras con amenazas y que el cartel incluía la amenaza al gobernador Maximiliano Pullaro. Por eso, una de las hipótesis era generar un reclamo por el endurecimiento de las condiciones de detención que sufrían la mayoría de los presos de alto perfil. Sigue siendo una de las hipótesis, pero no descartamos que venga por otro lado o haya una multiplicidad de objetivos".

"No creemos que la intención sea concretar un daño contra él, sino utilizar su fama con otros objetivos", expresó Socca. Además subrayó que esta detención es un paso significativo en la lucha contra la violencia y el crimen organizado en Rosario. "Estas acciones demuestran nuestro compromiso de combatir las amenazas y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de figuras públicas que pueden ser utilizadas como instrumentos de intimidación por grupos criminales", afirmó.

Con las detenciones y la evidencia recopilada, las autoridades judiciales preparan para las próximas horas las correspondientes audiencia imputativa y medidas cautelares para definir la situación procesal de los implicados en la causa.