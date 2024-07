Hundimiento del barco cerca de Malvinas: duras críticas al Gobierno local por el operativo de rescate

Las Islas Malvinas están siendo foco de noticias nuevamente luego de que un barco pesquero que navegaba a unos 370 kilómetros al este se hundió en aguas del Mar Argentino, dejando un saldo de al menos ocho muertos entre sus 27 tripulantes. Frente a esto, algunas críticas se dirigieron a los ciudadanos isleños y sus medios de comunicación.

La embarcación siniestrada fue el Argos Georgia, un buque de 54 metros de eslora y 13 de manga que se valuaba en 30 millones de dólares y estaba dedicado a la pesca de merluza negra. El pesquero, que navegaba bajo bandera de la isla de Santa Elena, sufrió una ruptura en el casco el lunes por la tarde. Entre su tripulación se encontraban diez españoles de Galicia, ocho rusos, dos uruguayos, dos peruanos y cinco indonesios.

El Argos Georgia, nave hundida cerca de Malvinas. Foto: Efe.

El Gobierno kelper aseguró, a través de un comunicado, que el incidente ocurrió a las 16.00 horas locales del lunes 22. Los 27 tripulantes del Argos Georgia abandonaron la nave y se refugiaron en balsas salvavidas. El primer activo en la escena fue un avión A-400M 'Atlas' de las Fuerzas Británicas en el Atlántico Sur, que logró rastrear las balsas.

Hundimiento en Malvinas: las críticas a los kelpers

Hernan Favier, autor del libro Efemérides Malvinas y quien desarrolla desde el año 2006 el blog Malvinas Data, fue contundente contra los isleños por no hacer eco de esta trágica noticia: "Hay mucho silencio kelper en estos días donde se conoce el triste balance del naufragio del Argos Georgia en Malvinas, comunicados con mínima información y a cuentagotas. Vender licencias de pesca a mansalva implica contar con medios idóneos para emergencias. ¿Y el OPV Forth?".

A través de su cuenta de X (ex Twitter) @MalvinasData calificó de "una vergüenza" que los medios locales no hayan hablado del naufragio del Argos Georgia. Según denunció, los pocos medios importantes para esta reducida comunidad no mencionaron tampoco el SAR, a los rescatados o al ingreso en el hospital civil el King Edward Memorial (KEMH).

"FITV, Pengüin News, Mercopress, periodistas locales que habitualmente stalkeo, todos están boludeando con cualquier tema menos con el naufragio del pesquero Argos Georgia, apenas algunos comentan los comunicados escuetos y atemporales que da el gobierno kelper", apuntó.

Video: operativo de rescate

En cuanto al SAR, aseguró que tras este neufragio aparentemente quedó demostrado que "los kelpers no tienen los medios idóneos para un SAR de envergadura y sólo les interesa cobrar licencias de pesca. Insuficiente el AW189 SAR de BIH estacionado en MPC" Debido a esta tragedia, se perdió media tripulación de un pesquero.

Favier agregó desde sus redes que a los isleños los excedió, situación que quedó en evidencia cuando no puedo realizar un rescate en tiempo y forma. Cabe destacar que el Lilibet es un buque utilizado para controlar licencias de pesqueros en aguas tranquilas.

Además, disparó contra el Gobierno asegurando que hizo un muy mal maneja la información. "Todos esperando el arribo del Lilibet a puerto para saber del estado de los 13 tripulantes y llegó hace horas. Se los trasladó al KEMH. Y habría zarpado nuevamente hacia el área del naufragio", indicó.