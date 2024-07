Quién es el militar que denunció haber visto a Loan Peña en la Patagonia

Según ratificó ante la Justicia, el militar habría dado con el paradero del Loan Peña fortuitamente, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. A raíz de esto, se montó un mega operativo en toda la región para ver si su denuncia es real, pero finalmente un niño que también tiene cinco años y se llama Loan, pero no es aquel que desapareció en Corrientes el último 13 de junio.

Tras 40 días desaparecido, el militar, perteneciente al Ejército Argentino denunció que vio a un niño en la intersección de las calles Leandro N. Alem y San Martín y este le dijo: "Mi nombre es Loan". En ese momento, lo habría visto con mayor detenimiento y lo vinculó con el caso que mantiene conmovido a todo el país.

Se trata de Jesús Daniel Ferreira, un suboficial del Ejército Argentino que aseguró haber visto al niño y jugado un rato con él como tantas veces sucede cuando un menor ve a un uniformado. En su relato, remarcó que el niño tenía las manos y la cara sucias. A raíz de esta denuncia se realizó un mega operativo que mantuvo parcialmente cortadas las rutas 3, 6 y 28 a lo largo de gran parte del día.

Además, se ordenó la requisa a cada auto y vehículo que se acercara a estos controles, mientras las autoridades revisaban las cámaras de seguridad de los distintos comercios de la zona para identificar si existe información relevante. Fue por esta vía que las autoridades lograron dar con el Loan de Chubut, que nada comparte con el niño correntino más que el nombre y la edad.

No es la primera denuncia que no lleva a ningún lado el caso de la desaparición de Loan Peña, tristemente, esta de suma a la lista de aquellas que no dieron al menos algún indicio. Previamente se desestimaron denuncias en Corrientes, Chaco, Buenos Aires y Córdoba, donde no se pudo determinar una veracidad o prueba contundente que vaya de la mano con el relato.