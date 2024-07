El desafío tecnológico: qué es la "desmonopolización" del sistema educativo

Mi sobrino es experto en hardware, y hace años que trabaja en una importante organización reparando cuanta computadora se le pase por el camino. Trabaja en blanco, el empleo es estable y el salario es bueno, pero no tiene título. No egresó de ningún instituto adscripto al sistema educativo nacional. ¿Eso es un problema? Para nosotros, para la organización que lo contrató y para él, obviamente no.

Así como él, hay miles de jóvenes profesionales trabajando en finanzas, negocios digitales o comunicación, y son excelentes profesionales. El asunto es transformar esto en algo de derecho, porque el sistema ya está "desmonopolizado" de hecho. Las instituciones formales ya están compitiendo con infinitas posibilidades educativas potenciales, fuera del sistema educativo que “exige” que haya títulos oficiales. Y las instituciones educativas adscriptas al sistema educativo nacional (desde la primaria hasta la universidad, sean privadas o públicas) están perdiendo una casi invisible batalla. Invisible por ahora.

Hay miles de jóvenes profesionales trabajando en finanzas, negocios digitales, comunicación. Foto: MDZ.

Esto no es de ahora e importantes pedagogos, como Luigi Volpicelli y Giovanni Gozzer en Italia, en las décadas de los 50 y 60, y Luis Zanotti en Argentina, desde la década de los 60 y 70, ya lo estuvieron advirtiendo: las nuevas tecnologías de la comunicación desplazan espontáneamente a sistemas educativos formales con un formato tradicional de aula y metodologías anteriores a las nuevas tecnologías. Para las cuales se necesitan, además, nuevas funciones profesionales docentes, ante las cuales la mayor parte de los docentes no estamos preparados y son además el pánico de los sindicatos.

Si no se quiere que el sistema quede totalmente obsoleto, si no se quiere que los mejores migren espontáneamente hacia las nuevas tecnologías de la comunicación, hablando Inglés y dominando física cuántica como si fueran Stephen Hawking, pero sin haber pasado por la universidad, entonces el sistema formal se tiene que "desmonopolizar". Cualquiera que demuestre las competencias necesarias debe poder entrar a cualquier universidad, aunque no haya cumplido con los requisitos del sistema formal, y cualquiera que demuestre las competencias profesionales necesarias debería poder ser contratado por empresas o universidades, sin que ningún reglamento estatal, ni sindicatos ni licencias, que se lo prohíban. Porque, además, en última instancia, por mejor que sea un sistema monopólico, como toda planificación central es siempre intrínsecamente ineficiente ante la competencia potencial, además de violatorio de la libertad de enseñanza.

Si no se quiere que el sistema quede totalmente obsoleto, si no se quiere que los mejores migren espontáneamente hacia las nuevas tecnologías de la comunicación. Foto: MDZ.

Pero si el sistema se abre, ya sea privado o estatal, se deberá adaptar (o morir) ante las exigencias de una nueva sociedad, una sociedad con nuevas tecnologías de la comunicación, que muchos usan, pero no quieren admitir como sistemas pedagógicos más eficientes.

* Gabriel J. Zanotti. Director Académico del Ucema Friedman-Hayek Center.