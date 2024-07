Mitos y realidades del sol en invierno: la importancia de usar protector solar pese al frío extremo

El uso de protector solar suele asociarse con las vacaciones de verano y los días de calor sofocante. Aunque es cierto que en invierno la intensidad con la que la radiación solar llega a la tierra es menor, el uso de bloqueador en esta estación y en condiciones de frío extremo es sumamente importante para mantener la salud y la protección de la piel.

En primer lugar hay que tener en cuenta que son muchas las personas que eligen destinos turísticos con actividades deportivas en la nieve. Aunque los rayos UV sean invisibles para el ojo humano, la piel puede sentirlos, y su reflejo se intensifica en el hielo, pudiendo dañar enormemente la piel del rostro.

Por otro lado, es sabido que el invierno es la mejor época para realizarse tratamientos dermatológicos. Los más elegidos y en tendencia tienen que ver con renovaciones cutáneas a fin de sacar las manchas y de que la piel quede firme, tensa y uniforme en el tono. Estos procedimientos pueden provocar mayor sensibilidad en el cutis e incluso generar algún tipo de eritema, rojez, picazón, dolor o ardor.

En último lugar, es importante destacar que en el frío extremo la piel no solo se pone más delgada y sensible, sino que suele estar expuesta a cambios bruscos de temperatura que son inevitables. Por ejemplo, en un domicilio o espacio público habrá un promedio de 20 grados, mientras que en el exterior muchos menos. Esta diferencia de temperatura, puede generar eritemas, es decir, rojeces que expuestas al sol pueden transformarse en manchas. Esto es una muestra de que el daño no siempre es directo, sino indirecto.

En cualquiera de estos casos, el uso de protector solar será clave para proteger la piel. Además, hay que tener en cuenta que no solo servirá para cuidarla de la radiación UV que puede causar cáncer de piel, si no que este es el producto antiage por excelencia debido a que previene el envejecimiento cutáneo prematuro, ya que inhibe los radicales libres que genera la radiación ionizante en las células. Hay que tener en cuenta que la radiación ionizante va guardando memoria en las células, es decir, que los signos de envejecimiento no se manifiestan en el momento, sino pasados los 45 o 50 años.

¿Qué implica un correcto uso de protector solar?

Primero hay que saber que este es el último paso de una rutina de skin care, y para que sea efectivo debe ir acompañado de una limpieza adecuada y de una hidratación o control de cebo según corresponda el tipo de piel.

En lo que refiere al tipo de protector solar, se aconseja que sea factor 50, fluido, matificante, confortable y que no aporte oleosidad a la piel. Respecto a la correcta utilización, se recomiendan dos push de la válvula colocados sobre la yema de los dedos y esparcidos sobre las zonas más expuestas, tales como rostro, cuello, escote y dorso de las manos. La colocación debe ser uniforme, tener un espesor adecuado y no absorberse, ya que va a actuar sobre la superficie de la piel filtrando la radiación ionizante.

Se aconseja renovar el protector solar cada dos horas

Respetar los horarios recomendados de exposición solar, que son entre las 8 y las 10 de la mañana y después de las 16. Para aquellos que no tengan forma de elegirlo, se aconseja el uso de gorra, visera y o túnicas para cubrir cabeza, nuca y orejas.

En conclusión, la capa de ozono está muy alterada, por lo que los rayos UV llegan con una mayor intensidad aunque no lo sintamos. El protector solar es de fundamental importancia todos los días de año Carina Terraneo.

* Carina Terraneo, Farmaceutica y Dermocosmiatra.