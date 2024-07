Atención: médicos de Ampros confirman que van al paro por dos días

Este lunes se confirmó oficialmente que, tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno, el gremio de los profesionales de la salud decidió profundizar su plan de lucha. En concreto, irán al paro el próximo viernes y sábado, sin asistencia a los lugares de trabajo. De hecho, MDZ Online hace instantes confirmó que el Gobierno tiene tomada la decisión de darle el aumento por decreto a los médicos nucleados en AMProS tras la falta de acuerdo. En total fueron tres las propuestas que rechazó ese gremio en la última negociación paritaria.

Si bien ya se venía trabajando atendiendo sólo a urgencias y emergencias desde hace una semana, ahora la decisión se basa en directamente hacer un paro en el sistema público de la salud que durará dos días y habrá asistencias mínimas en las guardias.

"Se ha decidido hacer un paro por 48 horas. Lamentablemente esta situación se va a agravar, estamos dispuestos al diálogo. Lo único que se va a atender son las guardias", comentó Claudia Iturbe, titular de AMProS a los medios de comunicación. "No aceptamos porque lo que se ofrece no contempla lo que se perdió con la devaluación de diciembre. El 2020 no fue gratis y la migración de profesionales se sigue sintiendo, los hospitales quedan sin algunas especialidades y por eso paramos el viernes y sábado", amplió Iturbe.

La determinación fue tomada luego de la asamblea interhospitalaria que se desarrolló esta mañana en el Hospital Notti. Ante esta situación, el Gobierno a través del Ministerio de Salud denunció que había gremialistas que estaban dispuestos a ingresar a la fuerza a la guardia del nosocomio pediátrico de Guaymallén y difundieron un video al respecto.

Durante la mañana, AMProS denunció que se había dejado de prestar el servicio de guardias oncológicas pasivas y también el hospital de día. Al respecto, la directora del nosocomio Laura Piovano le confirmó a MDZ que: "Es una denuncia sin conocimiento de causa, basada en mentiras. Es una irresponsabilidad y sigue funcionando todo igual".

Mientras que el director de hospitales públicos del Ministerio de Salud destacó que el reclamo no es honesto. "Digo esto con conocimiento de causa, de honesto no tiene nada. Gente de la comisión que ya tendría que estar jubilada y sin embargo entre cuatro o cinco se llevan 30 millones por mes", resaltó.