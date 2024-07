El rol clave del acompañante terapéutico en el tratamiento de pacientes

El sufrimiento psíquico o por problemas de salud mental está cada vez más visibilizado y es natural tener amigos, familiares o compañeros de trabajo que van al psicoanalista o tienen prescrito algún psicofármaco dentro del tratamiento una depresión o ataque de ansiedad. Sin embargo, el acompañante terapéutico cumple un rol auxiliar, aunque fundamental, en la salud mental relativamente joven. ¿Por qué es un rol clave y qué tipo de pacientes lo necesitan?

Guillermo Igarza trabaja como acompañante terapéutico, tanto de manera particular como en la Unidad Residencial de Chapadmalal para pacientes con problemas de consumo problemático. En diálogo con MDZ, habló sobre los orígenes del acompañamiento terapéutico e Igarza respondió: “Esta profesión se inserta en sus comienzos, principalmente en la psiquiatría, en auxilio de la misma a partir de la dificultad que representa la cotidianidad con cualquier paciente”.

“Con el tiempo se desarrolló con mucha velocidad en la discapacidad por la alta demanda en relación a los cuidados paliativos que muchas veces necesita esta población”, señaló Igarza.

Cómo interviene un acompañante

Un acompañante terapéutico trabaja dentro de un equipo multidisciplinario en el que habitualmente hay un psicólogo, un psiquiatra y otros especialistas. Estos equipos abordan a cada paciente como una singularidad. El rol del acompañante es ser un sostén para que el paciente pueda llevar adelante sus actividades diarias de la mejor manera posible. Muchas veces se los utiliza para pacientes que no se encuentran dentro del criterio de internación, es decir, no son peligrosos para sí o para terceros, pero que aún así no es conveniente que permanezcan totalmente solos.

En relación a cómo opera el acompañamiento terapéutico en un proceso de psicoterapia, Guillermo Igarza respondió: “Interviene fundamentalmente desde la cotidianidad y acompañando en las actividades cotidianas que se presentan con mucha dificultad para una persona con padecimiento psíquico. Desde poder levantarse temprano, organizar un almuerzo, merienda, o hacer un trámite, todo esto puede ser algo muy sencillo o natural de resolver para cualquier neurotípico, pero para una persona con algún padecimiento severo o crónico esto se torna en tareas complejas. Incluso muchos adultos aunque no pareciera tener algún

padecimiento, se les presentan dificultades para poder organizar o resolver cuestiones de la vida cotidiana”.

“Un acompañante terapéutico interviene en ese contexto y para orientar y de a poco ir brindando herramientas para que esa persona vaya ganando niveles mayores de autonomía”, precisó.

Dónde se estudia para acompañante

¿Qué debe hacer alguien que quiere ser acompañante terapéutico? ¿Dónde debe estudiar o formarse? En relación a estas preguntas, Igarza explicó quee “aún es una profesión joven que no encontró una forma homogénea de desarrollarse académicamente. En Argentina, dependiendo de la provincia, hay niveles de formación que van desde algún curso sin regulación, y otras que cuentan con licenciaturas dictadas por universidades nacionales.

"En el mismo sentido, para ejercer, hay provincias que tienen leyes de regulación del ejercicio y otras que no. Sin embargo el acceso a la salud es universal y por eso mismo se da que en aquellos lugares donde no está regulado, las obras sociales (que mayoritariamente cubren esta prestación) deben aceptar si un profesional tratante realiza la indicación y pedido. Por eso, aunque en algunos lugares aún no existe una forma “oficial” de insertarse, esta profesión se desarrolla en todo el país porque en la salud ya se considera una estrategia terapéutica de alto valor y efectividad,”, completó.