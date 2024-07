Se rompió el termotanque y la respuesta del dueño del departamento causó indignación

Una joven inquilina vivió una situación estresante y compartió su indignación en las redes sociales tras una desagradable interacción con el propietario del departamento que alquila. La usuaria de la cuenta X (antes conocida como Twitter) @vicfabrice publicó una captura de pantalla de la conversación que tuvo por WhatsApp con el dueño del inmueble, la cual se volvió viral rápidamente.

En su posteo, Victoria narró cómo se desarrollaron los hechos. Contó que por la mañana el termotanque del departamento se daño, por lo que se lo comentó al portero del edificio y llamó a un plomero para que lo solucionara. Sin embargo, el plomero le informó que el termotanque no tenía arreglo y debía ser reemplazado. Ante esta situación, Victoria avisó al propietario del departamento para que estuviera al tanto y buscara una alternativa.

Cuál fue la respuesta del propietario

La respuesta del propietario no solo la descolocó, sino que la enfureció. Le dijo que aún no había tenido tiempo de hablar con el plomero para saber si el termotanque tenía reparación o si debía ser reemplazado.

Además, el dueño del departamento añadió: "Se va a hacer lo más rápido posible. Por lo que veo, tu urgencia es como si estuvieras en un hotel". Y continuó: "Lamentablemente eso no es así, por lo que cuando quieras dejar el departamento podés hacerlo y se te reintegrará la garantía".

La joven contó su situación sobre el termotanque del departamento que alquila y se hizo viral. (Foto: Captura de X/@vicfabrice).

Totalmente sorprendida e indignada, Victoria respondió: "Me pregunto si es un beneficio demasiado exclusivo querer bañarse con agua caliente". Esta conversación se hizo viral y recibió cientos de reacciones.

"No sabía q era exclusivo de hoteles bañarse con agua caliente, que terrible"; "Hay q cambiarlo. No sé si tenés la guita pero a mi me pasó, le avisé, me ocupé yo y se lo desconté del alquiler. Igual si te dijo así no te quiere como inquilina", son algunos de los comentarios que se pueden leer dentro de las respuestas que recibió la joven en redes sociales.

Con el paso de las horas, la joven confirmó a sus seguidores que la situación se pudo solucionar y que ya tenía agua caliente de nuevo.