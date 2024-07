A un año del brutal crimen de Joaquín Sperani: ¿hay un tercer implicado?

Este martes 2 de julio se cumple un año del crimen de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado por su mejor amigo en la localidad cordobesa de Laboulaye

El niño de 14 años desapareció un jueves cuando había concurrido a la escuela, su bicicleta quedó estacionada frente al Ipem 278 "Malvinas Argentinas", y desde entonces nada se supo de él. Se lo buscó por tres días hasta que el domingo se produjo el conmovedor hallazgo.

En una casa abandonada a pocos metros del colegio, un familiar dio con el cuerpo de Joaquín, quien había sido asesinado con varios golpes en la cabeza. El chico de 14 años había sido asesinado el mismo jueves 29 de junio.

Las cámaras de seguridad de la zona mostraron que la última persona que la vio con vida fue su mejor amigo, L. con quien eran amigos desde niños y concurrían al mismo curso. También probaron que ambos adolescentes ingresaron juntos a esa vivienda abandonada, pero solo uno de ellos salió.

Ante las pruebas en su contra, el menor confesó el crimen ante el juez Sebastián Moro, titular del Juzgado de Control, Faltas, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Laboulaye. A raíz de la declaración testimonial, el menor quedó alojado en un Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza de la capital provincial, para la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas.

Mariela y Martín, padres de Joaquín Sperani, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diciembre del año pasado. Foto: X de @patobullrich

Una vez que se obtuvieron los resultados. El juez Moro ordenó su liberación por tener 13 años y ser menor de edad. Es por esta razón que Mariela Flores, mamá de Joaquín, viene solicitando al Poder Legislativo, una ley que baje la edad de imputabilidad para menores de edad. "Nadie piensa en las familiares de las víctimas", insiste la madre del adolescente asesinado, que juntó firmas y pide por una nueva normativa que actualice la vigente y lleve el nombre de su hijo: Ley Joaquín.

Bajar la imputabilidad: el proyecto oficial

En diálogo con MDZ, Mariela aseguró que la lucha que tuvieron con su marido (Martín Sperani) y otros padres que perdieron sus hijos asesinados por menores de edad comienza a dar sus frutos, a pesar del escepticismo con el que se encontraron el año pasado.

"Cuando nosotros lo planteábamos con Martín, mucha gente nos decía que no lo creían posible, inclusive nuestro propio abogado. Cada cosa que nosotros pedíamos, nos decían 'No'. Pero nosotros no nos quedamos con esa respuesta. ¿Cómo íbamos a aceptar quedarnos con los brazos cruzados y aceptar todo lo que nos dijesen sin más. Por eso se lo prometí a mi hijo, que no íbamos a parar", recordó.

"Lanzamos una junta de firmas en Change pidiendo por la Ley Joaquín. Nos presentamos ante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los asesores del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quienes les llevamos todas las firmas que habíamos recolectado para que cambiase la ley. No es un capricho de Mariela Flores y Martín Sperani. Hay un montón de familias que tienen casos como el nuestro", subrayó la mujer. Joaquín Sperani y su mejor amigo L., de 13 años, quien confesó ser su asesino hace un año. Foto: Captura de video.

Fue cuando vio que el asesino confeso de su hijo iba a salir en libertad y no se iba a investigar los motivos o si participó una tercera persona, que se decidieron a hacer acciones para que cambiara la ley vigente. Por eso, están expectantes por conocer el texto del proyecto que presentó el Gobierno nacional la semana pasada.

"No tuvimos aún acceso al proyecto. Pero nos prometieron que nos lo iban a mandar. Tengo entendido que para elaborar esta iniciativa estudiaron las más de 30 iniciativas que fueron presentadas al Congreso en los últimos años y nos escucharon a nosotros y a otros familiares de víctimas de delitos en manos de menores", señaló Mariela a MDZ.

La mamá de Joaquín Sperani aseguró también que, cuando comience el debate en comisión de la Cámara de Diputados, serán citados a dar testimonio, como lo harán otros familiares. "La idea es que los diputados escuchen en primera persona las razones por las cuales se está pidiendo bajar la edad de imputabilidad de menores", insistió.

¿Un tercer implicado?

Sobre la causa por el brutal crimen de su hijo, Mariela Flores contó que hace un mes atrás, los especialistas detectaron huellas de una tercera persona en la casa donde se halló el cuerpo de Joaquín.

"La genetista nos dio el informe señalando que hay un tercer ADN desconocido y que es de un masculino. Según nuestro abogado y el juez que interviene en la causa, estas huellas surgen porque está contaminada la escena del crimen. Si esto es así, con mi marido queremos saber quiénes son los contaminantes. Si fueron los oficiales o los médicos, quien haya sido, tienen que sacarle muestras para comparar. ¿No? Es nuestro nuestro derecho saber de quién es. No podemos aceptar que se deje ese dato sin cotejar y que supongan que es porque se contaminó la escena del crimen. Es una falta de respeto", dijo indignada Mariela. Aún cuando lamentó cómo se manejó la investigación, la mamá de Joaquín Sperani destacó que la gente -no solo la de Laboulaye- los apoyó en todo momento. Foto: Facebook Mariela Flores.

Aún cuando lamentó cómo se manejó la investigación, destacó que la gente -no solo la de Laboulaye- los apoyó. "Saben que nosotros estamos hablando con la verdad, que no estamos mintiendo, y que no estamos diciendo nada fuera del lugar. Todo lo que dijimos públicamente es porque tenemos pruebas. A un año de recibir la noticia de que mi hijo fue asesinado, puedo decir que vemos al juez quieto. No tenemos en claro cuál es el lineamiento de investigación que sigue", explicó.

Y ejemplificó con un dato que hasta ahora no se sabía. "El juez nos dijo que la familia del menor tenía restricción de acercamiento hacia nosotros. Y si bien se mudaron, conseguimos un abogado en Derechos Humanos que nos brinda el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, al cual le pedimos tener contacto con los padres del chico. En principio nos dijeron que no, pero el único que tiene restricción de comunicarse física, telefónicamente o por videollamada es el menor. No sus padres, a quienes conocemos hace años. Nosotros queremos saber qué paso, una explicación. Me parece que nos debemos una charla", dijo Mariela a MDZ.

Los padres del chico asesinado en Laboulaye aún esperan justicia. Creen que con la sanción de una ley que baje la imputabilidad de los menores, podrá haber un cambio para que no haya otro Joaquín Sperani en Argentina. Pero además reclaman poder tener acceso al expediente completo para leerlo punto por punto, y ver las falencias que se cometieron durante la investigación. A un año del horror que conmocionó a todo un pueblo, aseguran que hay elementos suficientes para no dar la causa por cerrada.