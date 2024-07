Ataques de perros: la falta de regulación en Mendoza y sus consecuencias mortales

La tragedia reciente que se cobró la vida de una mujer de 85 años tras ser atacada por sus tres perros Rottweiler ha reavivado la discusión sobre el manejo de perros potencialmente peligrosos (PPP) y la falta de regulación al respecto. Casos como estos subrayan la necesidad de revisar y actualizar las leyes vigentes.

El incidente ocurrió cuando la mujer cayó por unas escaleras, momento en el que los perros la atacaron. Las heridas fueron tan graves que los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) no lograron trasladarla al hospital, constatando su fallecimiento en el lugar.

En otro incidente, "una mujer caminaba por Villa Hipódromo, en Godoy Cruz, y fue atacada por cuatro perros que la mordieron ferozmente. La anciana quedó tendida en la calle, fue asistida por vecinos y quedó internada. Incluso requirió una intervención quirúrgica. Aunque los canes estaban sueltos, no eran cimarrones: los dueños los 'liberan' por un rato y en ese momento nadie se hace responsable. En esa zona es frecuente ver ese fenómeno, es decir, que haya perros sueltos", contó un vecino de la señora. “Los liberan sin ningún control, sin bozal, sin alguien que los cuide. Muchas veces generan miedo. Han atacado a otros perros y a personas. Es una irresponsabilidad total”, dijo.

Foto: Freepik.

La Ley 7633, vigente desde 2006, establece que los dueños de animales peligrosos deben tener un seguro de responsabilidad civil, registrar al animal en la municipalidad y utilizar collar, correa y bozal. También se requieren medidas de seguridad en el domicilio. Sin embargo, pese a ser publicada en el Boletín Oficial en 2007, la ley nunca fue reglamentada, lo que impide su aplicación efectiva.

Alejandro Volpe, ex legislador y autor de la ley, afirma que la reglamentación permitiría prevenir ataques y responsabilizar a los dueños. “La ley, o una versión mejorada, es necesaria para evitar tragedias como las que vemos cada tanto, donde perros fuertes pueden causar heridas graves o la muerte”, señaló Volpe. Después de casi veinte años, Volpe no entiende la negativa del Ejecutivo a reglamentar la ley. “La desidia a veces mata”, concluyó.

¿Perros peligrosos o situaciones que lo convierten en PPP?

El veterinario Facundo Margarit argumenta que no existen razas peligrosas per se, sino perros potencialmente peligrosos. “Un perro de gran porte y fuerza de mordida puede considerarse potencialmente peligroso, independientemente de la raza”, explicó. No obstante, Margarit destacó que muchos de estos perros nunca harían daño a una persona, dependiendo de factores como la crianza y el ambiente. “La genética influye un 20% y el ambiente, la crianza, un 80% en el comportamiento de un perro”, señaló.

Foto: Juan Ignacio Blanco / MDZ.

Margarit subrayó la importancia de una socialización temprana y una crianza equilibrada para prevenir conductas agresivas. Además, advirtió sobre la tendencia a "humanizar" a los animales de compañía, lo cual puede afectar su comportamiento. “Las jerarquías son dinámicas y hay que mantener límites claros para que los animales nos respeten como líderes”, explicó.

En cuanto a la regulación, el especialista remarcó que la base de todo es la educación y consideró que hay que desarrollar una Ley sobre tenencia responsable para que cada persona se haga cargo de los cuidados correspondientes del animal para evitar estos comportamientos agresivos. “En Europa, por ejemplo, no podes comprar un perrito antes de los 60 días porque un cachorrito tiene que estar con la madre hasta los 65/70 días, es la etapa más permeable para el aprendizaje de un cachorro. Si lo separaste antes para venderlo rápido, es un perro que después va a tener problemas de comportamiento. Lo importante es la prevención temprana de estos episodios”, concluyó.

A qué cambios hay que prestar atención para evitar situaciones agresivas y como actuar

El especialista también ofreció consejos sobre cómo detectar y prevenir situaciones de agresividad en los perros. “Es importante recalcar que las conductas de agresividad leves o mortales para los humanos rara vez se manifiestan de forma abrupta. Antes de llegar a estos episodios, nuestros animales van dando señales que aumentan de intensidad: gruñen, se vuelven posesivos con objetos, lugares o incluso personas, muestran dientes o gruñen si nos acercamos a su comida, no respetan órdenes y pueden morder con mayor frecuencia”, detalló y agregó: “Finalmente, pueden llegar a un grado de agresión tal que puedan matar a una persona”.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Ante estos comportamientos, Margarit recomienda determinar el origen de la agresividad, ya que puede variar. “Un perro puede agredir por miedo, ansiedad o dominancia. Lo más importante es acudir a un veterinario de confianza que maneje bien los aspectos de comportamiento animal. En casos serios, es ideal consultar a un veterinario etólogo para obtener herramientas conductuales, medicamentosas y, en casos extremos, quirúrgicas, como la castración en machos”, sugirió.