Fuerte defensa de la exesposa de José Alperovich tras la condena por violación

Al cumplirse un mes de conocerse la condena por abuso sexual contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, su exesposa y sus hijos difundieron un comunicado en el que lo defienden y aseveran que fue sentenciado por una "manipulación mediática".

La exmujer de quien fuera senador hasta que se conoció la denuncia de su sobrina en su contra por violación continúa detenido en la cárcel de Ezeiza, luego de que el fallo en primera instancia fuese ratificado por la Cámara Nacional de Casación confirmando la prisión preventiva.

Beatriz Rojkés y sus hijos emitieron un comunicado rechazando esa decisión. La misma se titula: "Una sentencia que no necesitó un juicio por ´el cuento del tío´: el temor al escrache pudo más que la Justicia".

"Hoy, a un mes de la sentencia que no necesitó de un juicio y de que se concretara el engaño a toda la sociedad con el cuento del tío, nosotros, la familia de José Alperovich, seguimos más firmes que nunca en la lucha para demostrar su inocencia", señala en su inicio el texto de comunicado.

"Lograremos que la verdad salga a la luz y que quede en evidencia que para condenarlo a José no se necesitaba un juicio, porque se ignoraron todas las pruebas que demuestran que los hechos no ocurrieron. Por ejemplo, hay pruebas contundentes de que la denunciante ni siquiera estaba en dos de los lugares en donde dijo que fue abusada. Pero eso no se tuvo en cuenta. Así como tampoco importó que la denunciante borrara todos los mensajes de su celular, ocho horas antes de tener que presentarlo por orden judicial. Ahí estaba toda la verdad", precisa el documento difundido en las últimas horas.

Según la familia del exgobernador tucumano, la denunciante aseguró que hubo muchos testigos que vieron los abusos, "pero por el juicio pasaron más de 80 testigos y ninguno de ellos dijo que vio algún tipo de abuso, ni siquiera un maltrato. Incluso, se comprobó que la denunciante pidió a una supuesta psicóloga un informe psicológico ´para negociar´. Durante todo el juicio se fue demostrando que toda la denuncia fue un armado", insistieron la exesposa y sus hijos.

Beatriz Rojkés y sus hijos emitieron un comunicado rechazando la sentencia de la Cámara de Casación confirmando la prisión preventiva contra José Alperovich. Foto: NA

"En esta causa, con pequeñas partes de verdades se armaron las grandes mentiras pensadas para los titulares y para la repercusión mediática. Se usaron frases hechas y se armó todo un relato para los medios, como el cuento del ´tío violador´ y la frase conocida por el caso Darthés: ´Mirá como me ponés´. Construyeron un caso mediático para influir en la sociedad y en la Justicia. Lo vendieron como ´castigo a la impunidad del poder´, porque no podían demostrar ninguno de los supuestos abusos.

Pero lo que cometieron fue el crimen imperdonable de meter a un inocente en la cárcel", afirmaron.

El comunicado continúa señalando la existencia de una "operación" alrededor de "la mentira del tío violador". Según insistieron, se trata de "una farsa que, junto a muchas otras, generaron alta exposición en los medios. La pequeña verdad con la que se armó el´cuento del tío´, es que el diccionario de la Real Academia Española dice que ´la hija de un primo es una sobrina segunda´. La verdad completa es que nuestra familia nunca tuvo ninguna relación. Nunca hubo vínculo, José la conoció cuando ella

tenía 27 años", precisa el descargo de Beatriz Rojkés y sus hijos.

"Lamentablemente, es muy probable que este tipo de denuncias falsas lleve a que la sociedad ponga un manto de duda sobre estos casos y que se pierda lo que lucha contra la violencia de género había ganado. Nosotros, la familia de José Jorge Alperovich, lograremos que la verdad salga a la luz", indicaron, señalando que hubo un "armado con precisión narrativa y las estrategias de la maldad". El comunicado de la familia de José Alperovich difundió un comunicado criticando la causa y la actuación de la Justcia. Foto: Captura

El miedo al escrache pudo más

Con fuertes críticas a la Justicia, la familia de José Alberovich aseveró que "el miedo al escrache pudo más" a la hora de dictar sentencia.

"Denunciamos que el Fallo de la Cámara de Casación que rechaza la excarcelación de José vulnera gravemente la presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Es absurdo que la sentencia exprese que José podría fugarse o permanecer oculto simplemente porque tiene plata. Los jueces de hoy, como el juez de ayer, le temen a lo que sería un escrache mediático por dictar una sentencia justa. Especulan, no hacen justicia. Prefieren la comodidad de la adulación", aseveró la familia del exsenador acusado de abuso sexual.

Para los familiares, los jueces le prestaron "más atención" a la advertencia que les hizo el fiscal cuando en sus argumentos dice que ´causaría un impacto negativo en toda la sociedad" y que "reforzaría la desconfianza en el Poder Judicial".

"Es decir, con su sentencia, se cuidaron a ellos mismos. Esperamos, como familia, como hijos, como padres, como ciudadanos en

este país, que triunfe la verdad y se haga justicia", finaliza el documento que se dio a conocer en las últimas horas.