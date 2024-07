Día del Amigo: la gente no quiere gastar y caen las expectativas comerciales

El Día del Amigo es siempre una gran oportunidad para los comerciantes, ya que muchos grupos de amigos se reúnen para disfrutar de un momento, comer y tomar algo. En medio de la crisis económica, las expectativas no son las de otros años, aunque no sería una sorpresa que, a pesar del "no hay plata", este sábado estén colmados los locales gastronómicos de todo el país.

Según un relevamiento de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), solo un 24% de los comerciantes cree que el Día del Amigo impactará positivamente en su trabajo. En cambio, un 37% cree que será un día como cualquier otro, sin ningún impacto sobre su bolsillo, pero un 29% entiende que habrá una fuerte caída en la demanda.

En un informe realizado por la consultora Focus Market, Damián di Pace destacó: "Ante la caída de las ventas minoristas hay fuertes promociones, ofertas y descuentos en la previa. En el sector gastronómico se intentan adelantar reservas en un contexto de disminución de las ventas en un promedio del 20% en el acumulado del año. De acuerdo a Fecoba 5 de cada 10 comercios Pymes tienen una expectativa positiva para el nivel de ventas para esta festividad. La proyección de gasto promedio es $20.770 por persona incluyendo el encuentro y eventual regalo".

En cuanto a la elección de la gente y el impacto que puede tener este Día del Amigo en el sector gastronómico, se proyectó que el 30% comprará para luego cocinar en la casa, mientras que el resto se volcarán por otras opciones. A la cabeza, un 24% iría a una pizzería y un 16% a un bar, seguidos por un 12% que elegirá un restaurante y un 10% a una parrilla. El 4% restante, optaría por el servicio de catering o no celebraría este sábado.

La opción de reunirse en una casa a comer, instalada claramente como la preferencial, el asado destacó por sobre el resto con un 35%. El podio lo completaron la pizza y la picada, con un 29% y un 22% respectivamente. Otras opciones también fueron empanadas (11%), pastas (2%) y verduras (1%). Cabe señalar también que la preferencia de reunirse en una casa a comer por el Día del Amigo, va de la mano con la crisis económica, que no permite a muchos darse el gusto de salir a comer afuera.

Damián di Pace, en el informe de la consultora que dirige, también explicó que "este año el Día del Amigo se potencia con el adelanto de juntadas por varios factores. En principio los partidos de la Selección argentina adelantaron encuentros. A su vez, las juntadas comienzan desde el jueves previo, y se extienden hasta el domingo posterior al 20 de Julio. El encuentro social tiene un impacto económico agregado de muchos grupos de amigos para programar juntadas: el barrio, colegio, universidad, club, boliche, entre otros. Para las Pymes del sector de servicios tanto la previa del Día del Amigo hasta sus días posteriores implica uno de los movimientos económicos más importante del año en el sector gastronomía, ocio, entretenimiento y servicios de movilidad, entre otros".