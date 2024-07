Video: la opinión de los mendocinos sobre el impacto del aumento del boleto de colectivo

A partir de este jueves, los usuarios del transporte público en Mendoza deben enfrentar un nuevo aumento en el costo del boleto urbano, que pasó de $550 a $650. Este incremento de $100, que representa un 18%, se suma a una serie de subas previas que han acumulado una carga significativa sobre los bolsillos de los mendocinos.

En un contexto de ajuste y crisis económica, este nuevo aumento impacta fuertemente en la economía diaria de las personas. En diciembre pasado, el boleto pasó de costar $120 a $160. El primer aumento del año se implementó en el mes de febrero, cuando comenzó a regir la tarifa plana de $200; el segundo incremento -y el más pronunciado- ocurrió en el mes de abril cuando se llevó el valor a $550 y ahora, para moverse por el Gran Mendoza, el boleto urbano sale $650.

MDZ salió a la calle y los afectados no dudaron en expresar sus opiniones. Gerardo, bajaba del colectivo, había ido hasta Carrodilla a buscar a su hija y sostuvo que para quienes usan comúnmente el transporte público, el aumento del boleto molesta. -"Lo bueno es que tenemos el trasbordo, por lo menos eso ayuda un poco. De 70 pesos en noviembre a casi 700 pesos ahora, es una suba importante”, señaló. Para ir a buscar a su nena, Gerardo tiene que recorrer más de 20 kilómetros y aseguró que no puede hacerlo de otra manera que no sea en colectivo. “Hay que ajustarse en ciertas cosas para seguir teniendo el mismo nivel de vida que uno llevaba”, sostuvo.

Miles de mendocinos deben pagar más de $1.200 para ir y volver de su casa al trabajo. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Por su parte, Ernesto, un paciente oncológico, señaló que viaja poco, pero igualmente el aumento lo complica debido a que tiene que movilizarse para hacerse estudios. “Tengo que ir privándome de algunos gastos, salvo que haga trasbordo. Es un gasto importante para mí en cuanto a la economía, a pesar de que ahora me hicieron el descuento de jubilado”, manifestó.

Otra mujer, jubilada, afirmó que para ella -con el descuento y todo- el aumento es complejo de afrontar. “Calculo que para el que trabaja todos los días, es más complicado todavía”, expresó y agregó que igualmente continúa utilizando el servicio. “Taxi es muy caro, vehículo no tengo así que la única opción es el colectivo”, contó.

Una joven trabajadora explicó que, por su bajo salario, el incremento implica un esfuerzo aún más grande para llegar a trabajar todos los días. “La verdad que me costó un montón porque mi sueldo es mínimo. Yo pienso que los colectiveros tienen que subir sus sueldos también. Yo lo uso todos los días, me tomo dos micros, $1.200 pesos de ida y $1.200 de vuelta”, expuso.

El video con las opiniones sobre el aumento del boleto