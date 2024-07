Con el lema “No podemos callar lo que hemos visto y oído”, por segunda vez se realizará un encuentro para Evangelizadores Digitales, influencers y creadores de contenidos católicos en redes sociales, con el objetivo de construir un camino sinodal en la misión digital, compartiendo sueños, desafíos y oportunidades.

Será en Córdoba del 19 al 21 de julio, con más de 50 de participantes de distintas regiones de la Argentina, acompañados por Monseñor Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio Vaticano para las Comunicaciones Sociales; y también el obispo de San Luis y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Gabriel Barba.

Pero, ¿qué es un Evangelizador Digital? La evangelización digital es el uso de herramientas y plataformas digitales para difundir el Evangelio y así construir y fortalecer comunidades de fe en línea. Las redes sociales, sitios web y aplicaciones móviles se convierten en los nuevos medios para llevar un mensaje de fe a un público más amplio y diverso. Los evangelizadores digitales son fieles encargados de llevar adelante esta misión.

El trabajo de los evangelizadores cobra sentido a raíz de los miles de testimonios de católicos que alimentan su fe con los contenidos que consumen en redes sociales. Joaquín, un joven de Flores de 29 años, dice: “Me interesa seguir cuentas católicas para ver las noticias del día a día de la Iglesia, y también como una herramienta para formarme. Además, son una ayuda para poder conocer la diversidad de movimientos, dones y carismas que hay dentro de la Iglesia”.

Por su parte, Paula, una médica correntina de 35 años, expresa: “Me encantan las cuentas de Instagram que cuentan vidas de santos, o frases de la biblia porque aprendo de ambos. Los sigo para acordarme más frecuentemente de Dios, ya que paso mucho tiempo mirando redes sociales”.

Teología, docencia y familia

Agustín Podestá está casado y es papá de dos hijos. Es profesor, investigador y magíster en Teología. En su cuenta @hablemosdeteologia publica diversos contenidos de formación teológica, espacio que construye principalmente en Instagram desde 2019. En diálogo con MDZ, cuenta los detalles de esta misión.

"Compartir la teología y hacerla más accesible fue la primera motivación -comienza diciendo Agustín- pero hacerlo sobre todo sin restricciones, ataduras o ideologías que no permiten expresarme de forma más libre y comprometida. Por eso Hablemos De Teología es un espacio de diálogo, apertura y para compartir".

Podestá rescata que el espacio en redes le ha abierto muchas puertas a nivel laboral: “Funciona como una gran vidriera que permite mostrar la fe desde otras perspectivas. En estos años, Dios me ha presentado amistades que surgieron desde las redes sociales, comunidades y diversos poliédricos rostros de la Iglesia”.

En efecto, el pasado mes de mayo, Agustín tuvo la posibilidad de viajar a Roma para participar del Encuentro Internacional sobre la Fraternidad Humana, junto a otros evangelizadores digitales del mundo: “Una gracia de Dios, un encuentro lleno de bendición donde pudimos conocernos con otros evangelizadores que también buscan habitar las redes sociales para proclamar a Jesús desde sus vocaciones y dones”, menciona.

Y aunque no es “nada sencillo” combinar la vida familiar y laboral con esta misión en redes, Agustín elige “vivir con intensidad, presencia y amor”. “Confío en que Dios va actuando y sabe cómo aprovecharlo”, dice mientras se prepara para viajar a Córdoba este fin de semana.

Catequesis en la parroquia, catequesis en las redes

La catequista y diplomada en Pastoral Educativa Luciana Tedesco es la Seño Lu en las redes. En su cuenta @mi_catequesis desde hace 3 años anima con creatividad y simpatía a los catequistas a llevar a las aulas el mensaje de Jesús de un modo alegre y dinámico, ya que “el catequista ocupa un rol fundamental en la vida de un niño”, menciona para MDZ. Luciana disfruta de su trabajo como maestra y catequista, dando diversos talleres y creando contenidos para las redes sociales: “Es una misión maravillosa y una ardua tarea. Ser misioneros en este continente digital no es nada fácil pero es la misión que Dios me encomendó”. Leyenda

La Seño Lu también es mamá y confiesa que no le es difícil combinar ambas tareas “porque Jesús es el centro en todos los ámbitos de mi vida. Todo lo que hago desde que comienza el día hasta que termina, está en torno a Jesús”. Y aunque hay un momento para cada cosa, comenta que está en constante contacto con catequistas y docentes que le escriben a través de las redes: “El intercambio que se produce es muy rico, pero es lo que más tiempo demanda”.

Al comenzar con la cuenta, en 2020, su motivación fue notar que hacía falta un espacio de catequesis en redes sociales para hablar sobre cómo trabajar en los espacios escolares y parroquiales. “Hablarle a los chicos de Jesús es difícil, y más a los adolescentes”, y a la vez, es una tarea que genera mucha responsabilidad, afirma, pero la Seño Lu está tranquila: “Se que no estoy sola porque Jesús está conmigo, me acompaña, me guía y marca el camino”.

El trabajo en las redes la ha llevado a nuevos espacios como los talleres de formación y acompañamiento para catequistas: “Los niños de hoy nos necesitan mucho a los catequistas y a veces no se nos valora”, menciona. Sin embargo reconoce cuantos frutos han salido a la luz: “Estoy muy contenta por las repercusiones, la devolución de los alumnos en los talleres y los comentarios de las publicaciones, las personas se sienten acompañadas al mostrar una catequesis distinta, vivencia, alegre, activa, dinámica, divertida”.

Luciana se siente “una bendecida por tantas experiencias hermosas”, ya que las redes han sido un canal para fortalecer su vocación y también su fe: “Es muy lindo recibir de colegas palabras de agradecimiento y amor y sentirme inspiración para los catequistas”. Para ella lo más importante de este trabajo es “no perder el eje y tener los pies sobre la tierra porque la exposición nos puede llegar a confundir, pero el centro siempre debe ser Jesús”.

Un segundo encuentro, con espacio abierto al público

Esta reunión de Evangelizadores Digitales será un segundo encuentro, luego de uno primero que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires el 22 y 23 de julio de 2023, del que participaron 27 evangelizadores de Argentina. Allí concluyeron en que “esta Iglesia en las ‘autopistas digitales’ está llamada a ser presencia de un Dios compasivo, alegre y misericordioso que trabaja por una cultura del encuentro en un mundo herido de odio y confrontación”.

El cronograma del encuentro incluye momentos formativos, conversatorios, workshops, un streaming y un evento abierto en el Paseo del Buen Pastor para todos aquellos que deseen acercarse en la tarde del sábado 20. Habrá música en vivo y testimonios, con un fin solidario, ya que se solicita colaborar con alimentos no perecederos para los barrios periféricos de la ciudad. Guadalupe García Corigliano.

* Guadalupe García Corigliano. Content Manager at Laudato Si' Movement.