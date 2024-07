Murió Oscar Ragni, el "padre" de Plaza de Mayo

Desde las Madres de Plaza de Mayo se informó en las primeras horas del jueves el fallecimiento de Oscar Ragni, el "padre de Plaza de Mayo". Su hijo, homónimo, fue desaparecido el 23 de diciembre de 1976 al salir de su casa en el barrio neuquino El Progreso por la última dictadura militar. Desde ese momento, sus padres nunca bajaron los brazos para saber que fue de su paradero.

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Oscar Ragni, compañero incondicional de Inés -de las Madres- como alguien lo llamó nuestro 'padre de Plaza de Mayo'. Abrazamos con mucho amor a Inés, a María Inés, María Eva y toda la familia. Lo tendremos muy presente en cada lucha y cada 24 de marzo", indicaron en un comunicado.

Su hijo ya no vivía con ellos en Neuquén cuando cuando fue desaparecido, pero se encontraba allí para pasar las fiestas junto a su familia. Era un estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, por lo que vivía en aquella ciudad. ¿Cómo lo encontraron en Neuquén entonces? Su primo, Roberto de Caso, que formaba parte del personal civil de Inteligencia, delató su ubicación.

Durante el octavo juicio por delitos de lesa humanidad en la, Inés Ragni, la esposa de Oscar, declaró ante el último noviembre: "No me quiero ir de este mundo sin saber qué fue lo que hicieron con mi hijo". Su marido no pudo lograrlo y falleció este jueves.

En aquella declaración, Inés relató que su sobrino, integrante de los servicios de inteligencia, aprovechó su condición de familiar para obtener información sobre su primo, que era buscado por la dictadura: "Lo invité a tomar un café pero me dijo que estaba apurado, que tenía que ir a otro lugar". Al rato, un auto se llevó a su hijo Oscar. Su novia había sido desaparecida un día antes en La Plata.

Fue "La Escuelita" el lugar donde estuvo detenido Ragni según el testimonio de algunos sobrevivientes de la dictadura militar que compartieron cautiverio con él. "Yo y mi esposo queremos saber: ¿quién se lo llevo y dónde lo llevó?, si lo mataron, ¿quién lo mató?, ¿lo enterraron, dónde está enterrado?", declaró la mujer durante el juicio, con el anhelo de saber algo más sobre el hijo que le arrancaron.