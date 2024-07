El dolor de padres: "Los autores del atentado a la AMIA morirán como personas libres"

Alberto Guterman y Sofía Kaplinsky de Guterman perdieron a su única hija Andrea en el atentando a la AMIA. Alberto lleva adelante su lucha en silencio; Sofía dice que el 18 de julio de 1994 Alberto se enojó con Dios y con la vida. Para este padre, en cierta forma la vida se paralizó el 18 de julio de 1994 a las 9:53. “Hay muchas cosas que pudo superar, pero jamás pudo superar la falta de su hija”, sostiene.

Durante todos estos años Sofía, más allá de reclamar justicia se dedicó a dar charlas en escuelas primarias para que los chicos tomen conciencia de lo sucedió hace 30 años. Lo hace sin odio, ni rencor. Su misión, como dice “es sembrar una semillita de amor en los chicos”.

Sofía recorre la Argentina y países limítrofes para brindar su testimonio. Escribió cinco libros, algunos traducidos a otros idiomas como el inglés, hebreo y japonés. Sus libros no se venden. Son donados a las bibliotecas de las escuelas tanto de la red judía como privadas no judías y estatales.

Andrea, la víctima

La hija de Alberto y Sofía tenía 28 años cuando la bomba truncó su vida. Estaba haciendo la fila dentro del edificio de la AMIA para ser atendida en la bolsa de trabajo. Era maestra jardinera. Y si bien tenía trabajo en el jardín materno infantil Ossecac quería conseguir un nuevo trabajo, mejor remunerado porque su sueño próximo era casarse, formar una familia y tener hijos. Sus sueños quedaron bajo los escombros. Su cuerpo apareció siete días después.

-A 30 años del atentado a la AMIA, ¿cuál es su reflexión?

-Todos los familiares hacemos un raconto de lo que fue nuestra lucha durante 30 años, sobre todo los familiares que estamos en esta lucha desde el principio. Quiero aclarar que, de a poco se van incorporando nuevas generaciones de familiares, pero quienes estamos desde el mismo día del atentado hacemos un resumen de nuestra lucha y, mi conclusión es que siento una gran indignación porque los ideólogos y los ejecutores del atentado no fueron condenados. Pasan los años y van a morir como personas libres. A la vez tengo una gran frustración porque un año más haremos el homenaje a las víctimas exigiendo justicia”

-Somos mortales, ¿cree que verá sentados en el banquillo de los acusados los ideólogos y los autores del atentado?

-No creo. Está cada vez más lejano. Personalmente trabajé mucho en la investigación para que se haga justicia. Como el atentado a la AMIA es un crimen de lesa humanidad, no prescribe puede ser que algún día se produzca un milagro, por ahora la justicia es algo muy lejano y, hacemos de la memoria: justicia”

-¿Cree en los milagros?

-No, pero hay una asignatura pendiente para con las víctimas y familiares que ningún gobierno pudo resolver, se sabe mucho sobre el atentado, pero no podemos lograr que Irán entregue a los autores para que sean juzgados en la Argentina.

-¿Y el juicio en ausencia?

-Para lograr el juicio en ausencia debería haber cambios, dicen que si se aprueba el juicio en ausencia podrán ser juzgados en otro país. El fiscal (Alberto) Nisman cuando dio los nombres y mostró los rostros de los ideólogos del atentando y pidió las alertas rojas para que la Interpol los detenga en cualquier parte del mundo, los responsables del atentado ingresaron y egresaron de países de América como si fuera su casa. Esto nos produjo una gran desilusión. Los familiares no podemos hacer nada.

-¿Cree que a las anteriores y actuales autoridades de la AMIA les cabe alguna responsabilidad para que no se profundice la investigación, concretamente para que los autores no sean llevados a juicio?

-AMIA está haciendo algunas cosas, aprieta donde hay que apretar para no generar problemas con los gobiernos de turno. Hasta ahora no se logró nada, es una asignatura pendiente de los gobiernos anteriores y el actual para con las víctimas y los familiares

-Desde 1994 a la fecha pasaron varios gobiernos…

-Recuerdo que cuando asumió (Fernando) De la Rúa un grupo de familiares fuimos haberlo porque durante el gobierno de (Carlos Saúl) Menem, que nunca nos quiso recibir, solo una vez nos recibió su ministro (Carlos) Corah en un encuentro con mucha agresividad, había un tal Franco que se ocupaba de migraciones, nos reunimos con él para decirle que queríamos colaborar que nos entregara las carpetas donde figuraban, inclusive desde 1992 quienes habían ingresado y egresado del país. Esta reunión tuvo lugar en 1996, en ese momento nos contestó que era imposible porque estaban un depósito en el barrio de Retiro y fueron comidas por ratas. En la reunión con De La Rúa le informamos sobre esta situación y cuando se iba a iniciar el juicio oral y público quien estaba a cargo de Migraciones nos dijo que si queríamos nos entregaba las carpetas que estaban en esos depósitos porque se encontraban perfectamente conservadas.

-¿Qué responsabilidad, cree que les cabe a las autoridades de AMIA y de la DAIA de aquellos años?; concretamente, entre otros al expresidente de la DAIA Rubén Beraja…

-Beraja tenía una muy buena relación con Menem. Pero, hablando varias veces no creo que haya participado en algún encubrimiento. Lo malo de Beraja es haber tenido una estrecha relación con el entonces gobierno menemista.

-¿Qué pagaron las víctimas con el atentado a la AMIA?

-El atentado es el resultado de la política exterior del gobierno de (Carlos) Menem. Durante su campaña, según nos comentaron, tuvo mucho apoyo de gobiernos musulmanes a quienes les prometió la expansión de la religión musulmana en la Argentina con la construcción de mezquitas, cuando fue la guerra del Golfo envió naves, visitó Israel, alguna conclusión sacaron quienes pagaron su campaña porque también le costó la vida al hijo de Menem (Carlos Menem Juniors)

-De 1994 a 2024 pasaron 30 años, ¿Cómo se vive con una herida que no sanará jamás?

-Se vive mal, somos una familia muy pequeña que estaba integrada, además de mi esposo y yo con nuestra única hija Andrea. Desde el 18 de julio de 1994 hay una silla vacía. No pudimos ver a nuestra hija crecer y hacerse mujer, yo me la imagino a través de sus amigas que por suerte nunca nos dejaron solos. Al igual que ellas, Andrea estaría llegando a los 60 años y su vida quedó bajo los escombros del viejo edificio de la AMIA a los 28 años. El 18 de julio de 1994 me destiñeron definitivamente los colores, los veo, los reconozco, pero perdieron el brillo que tenían antes.

-Si se encontrara frente a alguno de los que llevaron adelante el atentando, ¿qué les diría?

-No les diría nada. Yo solo quiero que sean juzgados y condenados y cumplan con su condena como corresponde. Yo no tengo odio, no podría tener odio como si lo tienen quienes llevaron adelante el atentado porque terminaría envenenándome y necesito estar clara en mis pensamientos y salud para seguir con mi lucha.

"Al igual que ellas, Andrea estaría llegando a los 60 años y su vida quedó bajo los escombros del viejo edificio de la AMIA a los 28 años".

-Como madre de una víctima del atentado a la AMIA ¿qué mensaje les daría a esas madres que perdieron sus hijos en el ataque terrorista del pasado 7 de octubre llevado adelante por el grupo terrorista Hamás?

-Lo sucedido el 7 de octubre fue una barbarie, es algo que no tiene explicación y que demostró que los fanáticos lo único que conocen es el odio y la violencia, para ellos todos los que no piensan como ellos no merecen vivir, matan sin contemplaciones, lo mismo que hicieron en la Embajada de Israel en la Argentina y en la AMIA lo hicieron en Israel. Ellos no quieren la existencia del Estado de Israel. Lamentablemente hay un rebrote de antisemitismo que defiende a gropos terroristas como Hamás y Hezbolah, no todos los musulmanes y palestinos están a favor de estos grupos terroristas.

-Al lado suyo hay un esposo, un padre que lucha en silencio…

-Me apoya en todo, pero el 18 de julio de 1994 se enojó con Dios y con la vida. Hay muchas cosas que las fue superando de a poco, pero hay una cosa que no superará jamás: la falta de su hija.