Los mensajes de Carlos Pérez y Victoria Caillava al comisario mientras buscaban a Loan

Con el secreto de sumario ya levantado, salió a la luz nueva información sobre la desaparición de Loan Peña que complica la situación de algunos de los imputados, entre ellos María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Entre la desaparición y su detención, enviaron tres mensajes al comisario Walter Maciel en los que le informan de viajes a Goya y le piden favores.

"María, alistate porque nos vamos a Goya. Ya", le envió Pérez a su esposa en un mensaje de voz, en medio de la búsqueda de Loan Peña. A partir de este mensaje, la investigación se ve alterada, ya que este viaje a Goya no había sido declarado por los imputados en su indagatoria, cuando solo hablaron de un viaje a Corrientes y otro a Resistencia, Chaco. Aunque son comunes los viajes desde los pueblos hacia las ciudades, sorprende que no marcaran ese viaje, ya que es la principal localidad de la zona.

Al mismo tiempo que Carlos Pérez da las indicaciones a Caillava, el excapitán de navío le envió un mensaje a Maciel: "Comisario, nos vamos a ir a Goya con el auto. ¿Podremos dejar la camioneta ahí frente a la policía, por una precaución que quede ahí por cualquier cosa?". Un favor que vuelve a levantar las sospechas en torno a la relación entre el matrimonio y el, ahora, excomisario.

Esa camioneta, una Ford Ranger blanca, fue donde los peritajes hallaron no solo un hundimiento en el guardabarros, sino también sangre que correspondía a la de un masculino. En comunicaciones que fueron reveladas previamente, Pérez ya había contado a Maciel que temía por la plantación de pruebas en la camioneta, donde se terminó encontrando rastros del niño.

"Buen día, señor. Recién puedo escuchar su audio. Ya me encargo del tema", respondió Walter Maciel a Pérez y, unas horas más tarde, el matrimonio partió a Goya con el Forda Ka rojo. A su vuelta, Caillava le dio el aviso a Maciel de su vuelta: "Comisario, ¿cómo le va? Nosotros ya estamos acá en el pueblo, estoy yendo a lo de Catalina a estar con ella porque me llama a cada rato".

Momento en que se realizaban peritajes sobre la camioneta de Carlos Pérez que le pidió a Walter Maciel que se la cuide por posibles pruebas falsas. Foto: NA.

"Victoria, recién te contesto, fuimos hasta allá y se implementó el puesto. Quedate tranquila que estamos cumpliendo con todos los datos que se pueda dar con la criatura. Si no te contesto llamame, por la señal y porque tengo mil mensajes, y no puedo con todo porque me tengo que concentrar en la investigación. Pero llámame", alertó Maciel a Caillava luego de su vuelta a 9 de Julio