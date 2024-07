Concesionarias mendocinas aseguran que no se verán afectadas por el cierre de registros del automotor

El Gobierno de la Nación confirmó hace una semana el cierre de 136 registros del automotor en todo el país y frenará la apertura de otros 12. La medida, oficializada mediante la Resolución 209/2024, busca reestructurar y optimizar los servicios automotores. En Mendoza hay un solo registro intervenido en San Martín, pero dos registros de Alvear cerraron y se frenó la apertura de otro en Godoy Cruz. Tanto el cierre como la información relacionada con la compraventa de vehículos, así como el patentamiento, generan inquietud en el sector. Sin embargo, Sergio Montanaro, gerente general de Yacopini, brindó detalles en MDZ Radio 105.5 FM sobre la situación en Mendoza y aseguró no ha han habido impactos, sobre todo para los clientes.

El gerente de Yacopini explicó que "en Mendoza no ha tenido impacto porque ningún registro ha sido afectado. La Dirección Nacional empezó cerrando registros que estaban intervenidos hace muchos años y en Mendoza, si bien hay algunos registros intervenidos, no con ese nivel de antigüedad con lo cual no ha tenido ningún efecto en la provincia".

Por otro lado, se refirió a algunos faltantes para patentamientos comentó que es algo que sucedió mucho "sobre los últimos 15 días del mes pasado que empezaron a faltar algunos insumos, especialmente la chapa patente. Hoy está prácticamente normalizado. Desde mediados del año pasado que cada dos por tres hay algún inconveniente donde faltan insumos de tarjetas verdes, tarjetas azules, en su momento porque no existe más. Como son insumos importados, ha generado algún nivel de faltante en los últimos 10 o 12 meses. De todas maneras las demoras nunca fueron tantas. Ningún cliente tuvo su auto demorado para la entrega por faltante de insumos durante más de 10 o 15 días".

Además, "entre los posibles compradores normalmente no existe esta preocupación porque ha sido puntual y no generalizado, con lo cual de los 30.000 patentamientos en el país del año pasado, han habido 800 con problemas. Es decir, es una fracción no tan importante", dijo Montanaro y agregó que "lo que sí genera es estrés en los concesionarios, porque tenemos objetivos de patentamiento, si no queda patentado no cobramos bonificaciones, no cobramos los retornos de comisiones de fábrica. Pero generalmente, como son pequeños casos aislados no son tan significativos".

Por último se refirió al mercado y aseguró que "somos uno de los sectores que, si bien en términos interanuales todavía está con caída, en términos intermensuales está recuperándose. Junio terminó con menor patentamiento que mayo, pero la cantidad de días hábiles fueron mucho menos. Julio, que ya es un mes con un nivel de días hábiles normal, va a terminar muy superior al patentamiento de junio. Con lo cual la venta viene bien desde que, en cierta medida, bajaron las tasas de interés y se estabilizaron los precios".

