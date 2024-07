Cómo funciona el "delivery de libros" para adultos mayores del Gobierno de la Ciudad

No solo dejarse atrapar por la literatura sin gastos extra, también la posibilidad de acceder, quizá a esos ejemplares que no se consiguen con tanta facilidad, o bien no los conocemos. Algo más ofrece también el servicio de Bibliotecas "puerta a puerta" que puso en marcha el Gobierno porteño al firmar un acuerdo con una de las conocidas empresas de delivery.

Por el momento no hay que abonar nada, simplemente anotarse para recibir los ejemplares en préstamo, con el requisito de ser mayor de 65 años y llenar un formulario con datos personales a modo de asociarse al sistema de bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires. También el servicio de delivery de literatura es para personas con movilidad reducida.

La presentación del sistema la hizo Jorge Macri en oficinas de la empresa Rappi en el barrio porteño de Saavedra, donde el jefe de Gobierno estuvo acompañado por la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes. La empresa de delivery se ocupará de hacer el envío de los libros a domicilio.

“Quiero agradecer la firma de este convenio que nos va a servir para acercar la experiencia de un libro a gente mayor que vive sola y a personas que tienen movilidad reducida. Hemos comprado muchos libros este año para fortalecer a toda nuestra Red de bibliotecas y este acuerdo es un aporte importante que va a facilitar su llegada a la casa de gran cantidad de vecinos”, dijo Jorge Macri durante la presentación.

Entonces, primero hay que inscribirse como socios de la Red de Bibliotecas, que a la vez sirve para tomar ejemplares en préstamo de las bibliotecas públicas porteñas. Se hace online en la página web de la Ciudad.

Jorge Macri durante la presentación del plan.

Una vez que se llena y envía el formulario correspondiente se hace click en la opción "Biblioteca Puerta a Puerta". De esa manera se podrá acceder al catálogo para buscar el libro de interés y una vez que encuentre el título se reserva, todo online. En un plazo de 48 horas los usuarios recibirán el contacto de la Biblioteca para coordinar la entrega a domicilio que hará un repartidor.

El otro paso será la devolución del ejemplar . Será cinco días antes del fin del préstamo que el equipo del programa se pondrá en contacto nuevamente con el usuario para acordar la devolución.

“Celebramos especialmente este servicio, que es una manera más de estar junto a nuestros adultos mayores y de las personas con discapacidad para acercarles la oferta cultural pública”, dijo Ricardes.

Por otra parte, la biblioteca Ricardo Güiraldes funciona como "punto logístico de centralización", mientras que se instrumentará el soporte del Boti, el chatbot de la Ciudad para que funcione como buscador y también recomiende. Además se dispondrá de una línea telefónica directa para atender todas las dudas.

La oferta es extensa, desde libros sobre Inteligencia artificial hasta obras de Gabriel García Márquez o "El feminismo" de María Elena Walsh, entre cientos de volúmenes puerta a puerta.