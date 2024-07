Temperaturas bajo cero: un programa vital para calefaccionarse sigue suspendido

El 11 de junio MDZ alertaba sobre la suspensión de un importante plan nacional que garantizaba a las familias en situación de vulnerabilidad el acceso a la garrafa de gas. Aún faltaban 10 días para el inicio del invierno y el arribo de temperaturas bajo cero. Estamos hablando del Programa Hogar, una iniciativa que consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía a partir del cual se cubre el 80% del costo de la garrafa. Sin embargo, y a pesar de la promesa -en marzo- del Gobierno nacional de mantener el proyecto, durante los primeros días del mes pasado, decenas de vecinos del Gran Mendoza denunciaron que dejaron de cobrar a pesar de cumplir con los requisitos necesarios. Hoy la situación es la misma y, al parecer, nada indica que puedan surgir noticias positivas en el corto plazo.

Específicamente, el Programa Hogar está destinado a hogares sin conexión a la red de gas natural cuyos ingresos sean inferiores a 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM); 3 SMVM si alguno de los integrantes del grupo familiar posee Certificado de Discapacidad; 2,8 MVM si se reside en las zonas frías del país y 4,2 SMVM si se reside en las zonas más frías y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad. La iniciativa también abarca a Entidades de Bien Público. En síntesis, se trata de un plan destinado a facilitar la calefacción de los sectores más vulnerables.

El programa Hogar facilita el acceso a la garrafa de gas

En junio, MDZ se comunicó con vecinos de Luján, Capital y Las Heras que eran beneficiarios del subsidio y dejaron de cobrarlo. En aquel momento, uno de los sitios donde el impacto era importante por la cantidad de personas afectadas se conoce como asentamiento Güemes. “Empecé a cobrarlo siete meses después de que se anunciara el plan y lo dejé de recibir hace tiempo. Me ayudaba mucho porque tengo un merendero por cuenta propia para 60 niños. Ahora hago fuego en la churrasquera para no gastar tanto gas”, afirmó Marcela Carmona a este medio en junio. Hoy, con la llegada del invierno, la situación no ha cambiado. “No nos dan bolilla, nos tienen abandonados totalmente”, señaló la mujer tras ser consultada nuevamente. Candelaria Gatica, una vecina de Luján de Cuyo también confirmó la suspensión del programa del cual comenzó a ser beneficiaria a finales del 2021.

Silencio gubernamental

Al igual que en Junio, MDZ intentó comunicarse con Anses y la Secretaría de Energía de la Nación para obtener información oficial. En el caso de la Agencia Nacional de la Seguridad Social, la respuesta volvió a ser la misma: “solo somos agentes de pago”. Nada más. En el caso de la Secretaría de Energía, la situación empeora. No hubo respuestas en junio y tampoco en ésta ocasión. Aún, a pesar del arribo de temperaturas bajo cero que impactan con fiereza en los sectores de menos recursos.

Quién puede recibir el beneficio

Todas las Entidades de Bien Público sin conexión a la red de gas natural como comedores, merenderos, grupos comunitarios o centros de atención infantil, tengan o no personería jurídica.

Todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a:

2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

3 SMVM si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.

2,8 SMVM si residen en las zonas más frías del país.

4,2 SMVM si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.

En el caso de los monotributistas, de acuerdo a las siguientes categorías:

Hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría C (inclusive).

Hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive).

En la Patagonia: hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive) y hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría E (inclusive).

Para todos los casos, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar conviviente estén actualizados en Anses.