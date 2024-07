La novedosa modalidad que utilizan los delincuentes para asaltar a adultos mayores

El modus no es nuevo, pero sumado a un ataque de los llamados "piraña", tiene un efecto de mucho daño para los adultos mayores, uno de los grupos etarios más vulnerables por la inseguridad. Así es la modalidad que estas semanas comenzó a utilizarse en la ciudad de Córdoba y que se replica en otras partes del país.

La Policía señaló que varios casos se registraron en barrio Crisol Norte, zona sudeste de la Capital cordobesa, donde actuaba una banda presuntamente integrada por unos cinco adolescentes.

El método que utilizaban para asaltar era tirarse al piso y fingir un ataque de epilepsia frente de los adultos mayores. Cuando, por la teatralización, sus víctimas se acercaban para auxiliarlos, se sumaban otros adolescentes por la espalda, despojándolos de sus pertenencias.

En algunas ocasiones, quien simula la dolencia, muestra luego un arma blanca para intimidar al asaltado. En otras, la banda rodea a la víctima y le roban lo que encuentran bajo la modalidad "piraña".

Tras la denuncia de los frentistas, una patrulla de la Policía de Córdoba logró dar con integrantes de la banda. Al detener a quien simulaba el ataque de epilepsia, insólitamente el joven volvió a simular su acto, arqueando la espalda y moviendo su cuerpo mientras los agentes llamaban a un servicio de emergencias. Cuando los médicos llegaron al lugar, constataron que su dolencia era absolutamente fingida.

En Córdoba, la Policía señaló que los delincuentes son menores de edad y eligen los adultos mayores para asaltar mediante un insólito ardid. Foto: Policía de Córdoba.

El adolescente fue detenido pero los vecinos aseguran que, al ser todos menores de edad, a los pocos días vuelven a delinquir porque recuperan su libertad.

"A veces se hacen los epilépticos, otras veces simulan una caída, e incluso una vez uno de ellos fingió que chocaba a otro con una bicicleta", comentaron los frentistas al diario La Voz del Interior.

"Cuando me acerqué a alzar a los chicos que estaban caídos porque el de la bici los había golpeado, aparecieron otros dos de atrás y me empezaron a pegar. Me robaron el celular, la billetera y la bolsa de la panadería", contó un vecino de barrio Crisol.

Asimismo, se indicó que a veces actúan de a más personas y siempre eligen víctimas a adultos mayores, a quienes siguen durante pocas cuadras. Luego, durante el robo, recurren a golpes y amenazas con algún arma blanca.